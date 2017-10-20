Россия отрабатывала вторжение на Шпицберген (AldriMer.no, Норвегия)



Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России.

Источник: © РИА Новости, Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России.Источник: © РИА Новости,

В сентябре российские военно-морские силы и сухопутные войска отрабатывали массированное вторжение на Шпицберген. Имитация вторжения на территорию Норвегии была главным элементом военных учений в северной части масштабных учений "Запад-2017".

Шесть разных источников в Вооруженных силах сообщили об этом в беседах с Aldrimer.no. Все источники имеют доступ к национальным, а некоторые и к натовским отчетам, в которых описывается российская модель учений на севере.

Российские бомбардировщики

Удар по Шпицбергену, якобы, должен был начаться с имитации атаки российских бомбардировщиков. Когда у норвежских истребителей F-16 подходило к концу топливо, и они брали курс на материк для дозаправки, российские бомбардировщики появлялись снова. И у Норвегии уже не оставалось никакой воздушной мощи, которую она могла бы задействовать. Это означало, что в реальной ситуации норвежской военной мощи не хватило бы для защиты Шпицбергена от молниеносной атаки, которую Россия на этот раз только имитировала.

Aldrimer.no не получила информации, в какой день начиналась имитация нападения на Шпицберген во время российских военных учений "Запад-2017". Но источники в Вооруженных силах утверждают, что крайне низкая мощь истребителей привела к тому, что передовая база сил быстрого реагирования Вооруженных сил ранее была переведена в Банак (Banak) в Финнмарке, с тем, чтобы сократить расстояние для норвежских истребителей в северной части Баренцева моря, и увеличить их время в оперативном районе.

Впрочем, НАТО, якобы, была крайне недовольна отсутствием оперативной мощи с норвежской стороны. Больше всего критики было по поводу практически полного отсутствия соответствующих разведывательных данных. Это привело к тому, что представление о том, что происходило на севере, было крайне слабым. Когда русские в рамках учений осуществляли свое нападение на Шпицберген, это явилось полной неожиданностью как для Норвегии, так и для НАТО.

Задымленные порты

Накануне учений "Запад", продолжавшихся с 14 по 20 сентября этого года, российский Военно-морской флот объявил о больших военно-морских учениях под эгидой Северного флота в Баренцевом море. Помимо этого были приведены в движение и значительные сухопутные силы на Кольском полуострове, всего лишь в нескольких километрах от норвежско-российской границы.

Российский Северный флот заранее позаботился о том, чтобы усложнить мониторинг начала учений.

Русские использовали генераторы дыма и аэрозольные установки для того, чтобы скрыть происходившее в портах Северного флота на Кольском полуострове.

Уже в воскресенье 3 сентября российские десантники из Рязанской роты (так в оригинале - прим. ред.) и пехотинцы провели совместные с Северным флотом учения по проверке готовности, целью которых было отработать сценарий возникновения военного кризиса в каком-то неизвестном месте в Арктике. Рота российских десантников из Воздушно-десантных войск России погрузились на борт десантного судна Северного флота. Пехотинцы Арктической бригады в Алакуртти, механизированной пехотной бригады, одновременно взошли на борт другого десантного судна.

50 военных судов

На тот момент Северный флот уже имел в Баренцевом море крупное соединение кораблей. Флагманом был российский ударный крейсер "Петр Великий", на котором находился командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов и другие представители высшего командования. Из примерно 50 судов Северного флота были задействованы около 10 подлодок, 20 надводных судов и 20 судов обеспечения.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море. Источник: © РИА Новости, The Norwegian Armed Forces

Помимо этого, по данным, приведенным в сообщении для прессы пресс-центром Северного флота, были задействованы также около 30 самолетов и/или вертолетов. В сообщении говорилось также о том, что в учениях участвовали более 5 тысяч солдат, задействовавших более 300 различных систем оружия и вооружений.

Фактически одновременно с этим, примерно 7 сентября, норвежские пилоты рейсовых самолетов в Финнмарке стали сообщать о помехах в сигналах GPS в воздушном пространстве над большой частью территории губернии. Национальное управление связи (Nkom) спустя несколько дней провело измерения, которые показали, что сигналы GPS от американской сети Navstar GPS сознательно глушились, и что помехи шли со стороны России. Это подтвердила и Служба разведки - после того, как Оперативное командование Вооруженных сил выступило с утверждением, что нет ничего, что указывало бы на то, что помехи были направлены против Норвегии.

12 сентября российский Северный флот направил для участия в походе еще одно десантное судно. "Александр Отраковский" покинул порт приписки - главную базу Северного флота в Североморске, недалеко от Мурманска.

"Крупное десантное судно направляется в длительный поход в важные районы океана", - заявил капитан Вадим Серьга в интервью российскому информационному агентству ТАСС. В качестве задачи была указана "охота на пиратов". Кроме этого, сообщалось, что экипаж будет отрабатывать различные меры самообороны, а также ремонтно-восстановительные работы.

Оперативное командование Вооруженных сил: Никакой опасности для Норвегии

В начале сентября финский военный аналитик написал, что существует реальная опасность того, что возможной целью десантных судов, мобилизованных Россией, мог быть Шпицберген. В связи с этим портал Aldrimer.no поинтересовался 5 сентября, не обеспокоено ли Оперативное командование Вооруженных сил Норвегии тем, что деятельность России в связи с учениями на севере может являться вызовом для безопасности Норвегии.

"Мы не видим никакой военной угрозы для Норвегии со стороны России. Именно так мы трактуем ситуацию уже довольно долго, и наше понимание ситуации не изменилось. То, что накануне учений "Запад-2017" происходят большие перемещения сил, бывало и ранее перед крупными учениями", - ответил пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Норвегии Брюньяр Стурдал (Brynjar Stordal).

Сейчас: без комментариев

Получив вопрос об имитации российского нападения на Шпицберген, о котором сообщили источники, Оперативное командование Вооруженных сил Норвегии продемонстрировало меньшую готовность давать какие-либо комментарии.

"Оперативное командование Вооруженных сил Норвегии предпочло бы не комментировать описываемую вами ситуацию, поскольку речь идет о засекреченной информации", - написал пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Норвегии подполковник Ивар Муен (Ivar Moen) в комментарии, касающемся как российских учений, так и отсутствия у Норвегии целостного представления о ситуации.

Aldrimer.no обратился за комментарием также к Министерству обороны Норвегии, но не получил никакого ответа по поводу недовольства и критики со стороны НАТО. Заместитель директора Анн Кристин Салбювик (Ann Kristin Salbuvik) утверждает, что Министерству обороны неизвестно о заседаниях, о которых пишет Aldrimer.no, но ничего не сказала о том, насколько Министерству обороны известна озабоченность НАТО и критика в связи с российскими учениями.

"Мы как всегда внимательно следим за российской военной активностью и развитием ситуации на близких к нам территориях. Это касается и "Запада-2017". Учения этого года включали в себя существенную военную активность поблизости от наших границ, и как Норвегия, так и ее союзники внимательно наблюдали за ней", - пишет Салбювик в ответе по электронной почте.

Обращение в российское Министерство обороны осталось без ответа.

В письменном комментарии, полученном из пресс-службы НАТО, оборонительный альянс утверждает, что "ЗАПАД, очевидно, ставил перед собой цель отработку действий на случай масштабного межгосударственного конфликта",

Операции отрицания

За имитацией молниеносного вторжения на Шпицберген последовала так называемая операция отрицания, а потом и демонстрация российской ядерной мощи.

Глушение сигналов GPS, наблюдавшееся на значительной части территории Финнмарка, было лишь частью российской операции отрицания, которая в случае возникновения реальной кризисной ситуации имеет целью сделать для НАТО и Норвегии невозможным проведение операции на севере с участием ВВС и ВМФ. Ранее это описывалось как российская "Бастионная оборона", при которой целью России является защита своих стратегически важных баз ВВС и ВМФ, своей мощи и особенно - своего собственного флота со стратегическими атомными подлодками.

В военном отношении "Бастионная оборона" описывается так же, как "фантом отрицания". В последние годы Россия активно занимается созданием таких "фантомов" и в Балтийском, и в Баренцевом морях.

"Целью России является создание "фантома отрицания" в северных районах", - говорит высокопоставленный норвежский офицер. Он встревожен.

Отсутствие контроля

"НАТО сегодня не имеет контроля ни в Атлантическом океане, ни в северных регионах. Нам остается только признать это", - заявляет офицер.

Руководство НАТО опасается последствий, которые могут возникнуть, если Россия предпочтет реализовать свой "фантом отрицания" на севере.

"Тогда пойдет обратный отсчет в большей части того или во всем том, что касается систем связи и коммуникации. И в гражданском, и в военном плане. Мы также опасаемся потери управления и контроля, в том числе и над нашими системами вооружений", - говорит другой норвежский офицер, хорошо знакомый с оценками НАТО.

Россия обладает гораздо более современными мощностями ведения электронной войны и в технологическом плане значительно опережает НАТО и соответствующие мощности стран НАТО.

"Что-то из того, что Россия протестировала на поле боя в Восточной Украине, стало для нас полным откровением", - говорит третий источник, норвежский офицер при НАТО, знакомый, в частности, с сообщениями разведки с Украины.

Тестирование ядерной триады

В среду 20 сентября, последний день "Запада-2017", Россия провела несколько больших испытаний систем баллистических ракет на севере. Страна в быстром темпе протестировала свою так называемую ядерную триаду, запуская ракеты как с подлодок, так и с надводных судов, с земли и самолетов.

Межконтинентальные баллистические ракеты запускались российскими подразделениями ракетных батарей с земли, с одной из атомных подлодок Северного флота и с ударного крейсера "Петр Великий" в Баренцевом море.

Шесть российских бомбардировщиков дальней авиации Ту-95 и Ту-22м3 отрабатывали, помимо этого, атаки с использованием ядерного оружия в Баренцевом море, вдоль норвежского побережья и в Балтийском море. НАТО направило два норвежских истребителя F-16 следить за двумя российскими самолетами Ту-22м3, которые летели вдоль всего побережья Норвегии и далее до юга Исландии, прежде чем самолеты вновь повернули на север и вернулись назад тем же маршрутом. Из Исландии были направлены американские F-15, чтобы идентифицировать российские бомбардировщики. Самолеты F-15 размещены в Исландии, чтобы от имени НАТО осуществлять функции воздушной полиции.

Угрозы Шпицбергену

4 октября российской газете "Коммерсантъ" стало известно, что российское Министерство обороны в докладе о национальной безопасности утверждало, что конфликт из-за Шпицбергена может привести к войне между Норвегией и Россией. В докладе обращалось внимание на то, в каких военных конфликтах Россия может принять участие в будущем. Эта утечка информации была истолкована как свуидетельство того, что Россия хотела бы сообщить что-то Норвегии и НАТО - возможно, выступить со своего рода предостережением.

"Что касается секретных документов, касающихся Вооруженных сил России, то тут утечка невозможна. Возможно опубликование", - заявляет Эйстейн Буген (Øystein Bogen), много лет проработавший корреспондентом телеканала TV-2 в России и автор книги "Путин и я", вышедшей в прошлом году.

Некоторые норвежские исследователи полагают, впрочем, что намеки на возможную войну из-за Шпицбергена - всего лишь пропаганда с российской стороны.

Утечка доклада российских Вооруженных сил - не первый намек России на возможность военного конфликта из-за Шпицбергена.

6 января прошлого года портал southfront.org опубликовал видео, в котором утверждалось, что новая арктическая бригада России отрабатывала операции спецназа в тылу врага и операции с целью захвата Шпицбергена. Southfront делает все, чтобы скрыть, кто стоит за порталом, но цифровые источники четко указывают на то, что след ведет в Россию. Военные эксперты считают, что этот портал - часть активно ведущейся Россией информационной войны, возможно, рассчитанной на такую целевую группу, как западные военные.

Хетиль Стурмарк (Kjetil Stormark)