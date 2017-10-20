"Суперамуниция" российского солдата (Gli Occhi Della Guerra, Италия)



Тактические учения миротворческого соединения ЦВО в Самарской области.

Источник: © РИА Новости, Николай Хижняк Тактические учения миротворческого соединения ЦВО в Самарской области.Источник: © РИА Новости, Николай Хижняк

"Комплект солдата будущего" называется "Ратник", что значит "воин".

Это экипировка, предоставляющая составу пехоты полную связь с сетями коммуникации и тактическую информацию о поле боя, что совершенно необходимо в современных военных конфликтах и актуально не только для армии, но и для других вооруженных сил. Главным образом "Ратник" обеспечивает небывалую для России индивидуальную защиту и повышает фактор выживаемости во враждебных климатических условиях.

Экипировка состоит из шлема с нашлемным монитором нового поколения (оснащен инфракрасным датчиком, системой ночного видения и передачи данных), современных систем защиты от осколков и снарядов, новейшего интегрированного комплекса для картирования/локализации на поле боя (с системой "друг или враг").

Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Полная экипировка весит около 20 кг - на 6 кг меньше ее французского аналога FELIN. В целом она состоит из 40 компонентов, которые обеспечивают российскому военному беспрецедентную для местной армии выживаемость на поле боя: помимо технических характеристик, которые мы проанализируем ниже, экипировка "Ратник" включает также пищу, фильтр для воды, набор для оказания медицинской помощи и палатку с меховым спальным мешком. Таким образом, мы являемся свидетелями значительного продвижения в российском военном деле, где теперь, в отличие от того, что мы наблюдали в Советском Союзе, определяющим фактором является не "количество", а "качество".

Преобразование экипировки одного элемента пехоты, впрочем, является элементом реформирования российских вооруженных сил, о котором уже не раз шла речь на наших страницах.

Из чего состоит "Ратник"?

Во-первых, камуфляж и сама ткань, из которой сшита форма, делают военных менее опознаваемыми для инфракрасных сенсоров противника, а во-вторых - но это далеко не второстепенно - униформа укреплена полимерными вставками, защищающими от осколков и мелкой шрапнели, а на корпусе (торс/грудная клетка/пах) присутствуют керамические и гибридные вставки, эффективно защищающие от снарядов AP (бронебойных).

Экипировка "Ратник" оснащена также встроенными сенсорами, передающими информацию о физическом состоянии военного в реальном времени военному медперсоналу, что безусловно является важным психологическим фактором на поле боя. Система действительно предусматривает регистрацию и анализ некоторых жизненно важных параметров, например, сердцебиения, насыщения крови, кровоснабжения сосудов, и при фиксации любых параметров, выходящих за рамки нормы, активируется сигнал тревоги (с различными уровнями приоритета от нуля до пяти). Он передается в медицинский центр, который может в случае необходимости немедленно отправить на место персонал, занимающийся оказанием медицинской помощи и эвакуацией людей, благодаря автоматической локализации GPS.

Защита системы "Ратник" - учитывая ее сложность, лучше было бы называть ее именно так - обеспечивается за счет различных модульных элементов, которые можно добавлять по необходимости: "более легкая" весом в 15 кг предназначена для медицинского персонала, в ней нет защиты плечей и бедер. Бронежилет типа 6В43 или 6В45 с керамическими вставками даже на близком расстоянии способен выдержать удар снаряда калибра 5,56 АК-74, а также заостренных бронебойных снарядов высокой степени проникновения, и может обеспечить высокую степень защиты от осколков мин, гранат и ударов из гранатометов. Шлем весит всего 1 кг: для сравнения, его американский аналог весит 1,5 кг и выдерживает выстрел из пистолета калибром 9 мм с расстояния десяти метров. Как мы уже писали, он включает в себя систему ночного видения, идентификацию "друг или враг", а главное, тепловизионный прицел новейшего поколения, способный выявлять вражеские элементы в дыму на поле боя. Все элементы интегрированы в единую систему.

Термические датчики заслуживают более подробного описания: система умеет различать объекты, расположенные всего на 1/10 градусов друг от друга, и в оптимальных условиях оказывается эффективна на расстоянии до 1 200 метров при температурах от -50 до 70 градусов по Цельсию.

Особенно важна возможность стрелять "за пределы ракурсов" благодаря интегрированной системе прицеливания, которая через прицел оружия отправляет изображения цели системе видения, расположенной на шлеме и способной работать как в инфракрасном спектре, так и в пределах видимости.

Десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного полка в экипировке "Ратник" во время Парада победы на Красной площади. Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Сердцем экипировки "Ратник", однако, является интегрированная система коммуникации (C4ISR): солдат сможет поддерживать стабильную радиосвязь со всеми участниками, присутствующими на поле боя (в том числе с реактивными самолетами), и постоянно получать данные об изменении вражеских позиций благодаря рекогносцировке, что даст ему возможность иметь полное представление о ситуации. Система "Стрелец", помимо поддержания голосовой и видеосвязи, привязана к российской сети GPS "Глонасс", благодаря чему любой командир отряда не только связан по радио- и видеоканалам с другими элементами, но также точно видит их расположение на маленьком встроенном в экипировку экране. Благодаря этому небольшому компьютеру он сможет отдавать приказы другим членам отряда и отправлять фотографии и видеозаписи в командный пункт: каждый солдат будет оснащен тактическим компьютером, однако он будет меньше того, который находится в распоряжении командира.

Что касается оружия, то, вероятнее всего, к экипировке будет прилагаться АК-400, которому благодаря его модульной системе и наличию вариантов в двух калибрах (5,56 и 7,62) отдается предпочтение по сравнению с АК-12, по крайней мере в спецназе, который первым получил на испытания экипировку "Ратник".

Экипировка "Ратник" разрабатывалась долго, это был очень сложный процесс, как отмечает само российское военное ведомство. Он занял почти 15 лет, а начало эксплуатации откладывалось из года в год начиная с 2013 года. Первые экземпляры предназначались для ФСБ, а поставка остальным частям армии, по информации Тасс, началась в августе этого года. Некоторые источники утверждают, что система "Ратник-3", оснащенная экзоскелетом и электронным прицелом, способным направлять оружие к цели при помощи лазерного луча, была в экспериментальном режиме поставлена в некоторые дивизии десантников и, по данным еженедельника Newsweek, возможно, тестировалась в Сирии.

Полностью оснастить войска новой "суперамуницией" планируется к 2020 году.

Паоло Маури (Paolo Mauri)