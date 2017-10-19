РФ передала Казахстану работы по открытию нового района падения частей ракет-носителей
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На космодроме Байконур.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
В Роскосмосе уточнили, что данный район планируется использовать при пусках ракет со стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре
АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" передала казахстанской стороне ведение работ по открытию нового района падения частей ракет-носителей в Костанайской области. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Савельев, выступая на международном форуме "Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы".
"В рамках приобретения казахстанскими структурами новых космических компетенций в ведение совместного российско-казахстанского предприятия АО СП "Байтерек" переданы работы по открытию и эксплуатации нового района падения отделяющихся частей ракет-носителей в Джангельдинском районе Костанайской области. Данный район планируется использовать при пусках ракет космического назначения с космодрома Байконур, со стартового комплекса "Байтерек", - информировал Савельев.
По его словам, создание космического ракетного комплекса "Байтерек" рассматривается в качестве главного совместного космического проекта России и Казахстана.
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19.10.2017
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