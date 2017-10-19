Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Стоимость наземной инфраструктуры проекта "Байтерек" может составить до $310 млн

20.10.2017 ТАСС 285 0
0
Понравилась новость?
 +1
Комплекс «Байтерек»
Модель космического ракетного комплекса «Байтерек».
Источник: PM.kz

Cогласно дорожной карте проекта, которая будет откорректирована и утверждена в декабре этого года, первый пробный пуск с КРК "Байтерек" планируют провести к концу 2022 года

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Ориентировочная стоимость наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" может составить от $280 до 310 млн. Об этом сообщил в четверг вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин в кулуарах международного форума "Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы - 2017".

"Стоимость проекта будет уточнена в процессе разработки технико-экономического обоснования (ТЭО). На сегодняшний день можно говорить об ориентировочной предварительной стоимости порядка $280-310 миллионов - это наземной инфраструктуры. Речь идет о казахстанских вложениях. Что касается российских вложений, то это разработка ракеты- носителя и пилотируемого транспортного корабля", - рассказал Нургужин.

По его словам, на сегодняшний день завершена разработка инвестиционного предложения, оно прошло соответствующие отраслевую и экономическую экспертизы. "После того как оно пройдет республиканскую бюджетную комиссию, мы официально приступим к разработке ТЭО. Вместе с тем исходные данные со стороны Роскосмоса наше предприятие "Байтерек" получило, и эта работа можно сказать начата. Министерством национальной экономики выделены соответствующие средства на финансирование разработки ТЭО уже с ноября этого года, работа по разработке ТЭО данного проекта будет завершена к сентябрю следующего года", - отметил вице-министр.

Как информировал Нургужин, согласно дорожной карте проекта, которая будет откорректирована и утверждена в декабре этого года, первый пробный пуск с КРК "Байтерек" планируют провести к концу 2022 года.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.10 22:59
  • 266
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 20.10 22:33
  • 2
Российско-французский броневик "Тигр-NEXTER" и его особенности
  • 20.10 22:19
  • 25
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 20.10 21:14
  • 640
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 20.10 21:10
  • 1108
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 21:03
  • 57
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 20.10 20:42
  • 9
Сирийские МиГ-29СМ способны перехватывать израильские F-35
  • 20.10 20:30
  • 1
БМП K21 стала танком
  • 20.10 19:36
  • 18
В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"
  • 20.10 18:41
  • 6
Россия отрабатывала вторжение на Шпицберген (AldriMer.no, Норвегия)
  • 20.10 18:23
  • 6
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 20.10 18:00
  • 34
Спецназ укроют плащами-невидимками
  • 20.10 17:51
  • 5
"Вертолеты России" планируют создать прототип полуторатонного конвертоплана к 2019 году
  • 20.10 17:45
  • 36
Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными
  • 20.10 16:59
  • 17
Шойгу и Нетаньяху обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран
другие обсуждаемые темы