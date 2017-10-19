Стоимость наземной инфраструктуры проекта "Байтерек" может составить до $310 млн
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Модель космического ракетного комплекса «Байтерек».
Источник: PM.kz
Cогласно дорожной карте проекта, которая будет откорректирована и утверждена в декабре этого года, первый пробный пуск с КРК "Байтерек" планируют провести к концу 2022 года
АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Ориентировочная стоимость наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" может составить от $280 до 310 млн. Об этом сообщил в четверг вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин в кулуарах международного форума "Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы - 2017".
"Стоимость проекта будет уточнена в процессе разработки технико-экономического обоснования (ТЭО). На сегодняшний день можно говорить об ориентировочной предварительной стоимости порядка $280-310 миллионов - это наземной инфраструктуры. Речь идет о казахстанских вложениях. Что касается российских вложений, то это разработка ракеты- носителя и пилотируемого транспортного корабля", - рассказал Нургужин.
По его словам, на сегодняшний день завершена разработка инвестиционного предложения, оно прошло соответствующие отраслевую и экономическую экспертизы. "После того как оно пройдет республиканскую бюджетную комиссию, мы официально приступим к разработке ТЭО. Вместе с тем исходные данные со стороны Роскосмоса наше предприятие "Байтерек" получило, и эта работа можно сказать начата. Министерством национальной экономики выделены соответствующие средства на финансирование разработки ТЭО уже с ноября этого года, работа по разработке ТЭО данного проекта будет завершена к сентябрю следующего года", - отметил вице-министр.
Как информировал Нургужин, согласно дорожной карте проекта, которая будет откорректирована и утверждена в декабре этого года, первый пробный пуск с КРК "Байтерек" планируют провести к концу 2022 года.
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19.10.2017
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