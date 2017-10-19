В Восточный военный округ поступил новый радиолокационный комплекс "Сопка-2"
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ТРЛК "Сопка-2" в аэропорту Астрахани.
Источник: antonio-d50.livejournal.com
Новое оборудование введут в эксплуатацию в 2018 году
ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Радиолокационное подразделение объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в Приморье получило новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) "Сопка-2", который способен распознавать отдельные цели в составе группы, сообщает пресс-служба ВВО.
"Основная задача ТРЛК "Сопка-2" получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке. Благодаря высокой разрешающей способности радиолокационного комплекса, он способен распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы. "Сопка-2" оборудована защитным антенным куполом и способна работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до - 40 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.
Новое оборудование введут в эксплуатацию в 2018 году, отмечает пресс-служба.
В прошлом месяце комплекс "Сопка-2" поступил в подразделение радиотехнических войск округа, дислоцированного в Забайкальском крае.
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19.10.2017
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