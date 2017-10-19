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Два модернизированных МиГ-31БМ поступили в Центральный военный округ

20.10.2017 ТАСС 353 0
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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Перехватчики будут базироваться в Красноярском крае

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Два модернизированных перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), они будут базироваться в Красноярском крае. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе округа.

"Два модернизированных МиГ-31БМ поступили на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО ЦВО. Самолеты прошли модернизацию на авиапредприятии в Тверской области и пополнили парк авиаполка, дислоцированного в Красноярском крае. За счет современного бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза", - отметили в пресс-службе.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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МиГ-31
МиГ-31БМ
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