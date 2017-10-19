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Источник: УВЗ досрочно передаст Минобороны модернизированные танки Т-72Б3

20.10.2017 РИА Новости 379 0
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Танки Т-72Б3
Танки Т-72Б3 и военнослужащие во время полевых занятий танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минобороны России раньше запланированного срока получит танки Т-72Б3, модернизированные в рамках крупного контракта с Научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Можно сказать, что выполнение контракта завершено. Последняя партия танков Т-72Б3 будет передана в войска даже раньше, чем планировалось. Это произойдет уже в ближайший месяц", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ уже сообщали о получении НПК "Уралвагонзавод" госзаказа на модернизацию 150 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 на сумму более 2,5 миллиарда рублей, причем в каждый танк планировалось вложить по 17 миллионов рублей. Модернизированные танки поступают в войска партиями.

Т-72Б3 представляет собой улучшенную версию танка Т-72. Огонь ведется из 125-миллиметрового гладкоствольного орудия, благодаря его модернизации появилась возможность использовать новые бронебойные подкалиберные снаряды. Точность стрельбы - как с места, так и в движении - повышена, благодаря установленному на танке современному баллистическому вычислителю, усовершенствованному стабилизатору и автомату сопровождения цели.

Вычислитель позволяет в несколько раз сократить время производимых расчетов и сделать их более эффективными. Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях и вне зависимости от времени суток.

Проведена работа и по автоматизации процессов контроля и управления силовой установкой: в помощь механику-водителю введен контроллер управления системами шасси, параметры действий которых отображаются на специальном дисплее. Танк Т-72Б3 получил всеракурсную защиту. Она позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность - как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.

За счет дополнительной защиты танк способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков. Так, одним из направлений по достижению большей неуязвимости танка Т-72Б3 является установка комплекса активной защиты "Арена-Э", позволяющего обнаруживать подлетающие противотанковые средства и значительно ослаблять их действие либо полностью уничтожать специально отстреливаемым защитным боеприпасом.
19.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ

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