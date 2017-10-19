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Учения "Индра-2017": первый старт в межвидовом формате

20.10.2017 РИА Новости 660 0
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Артиллерийский салют во время захода фрегата ВМС Индии Саптура во Владивосток для участия в международном российско-индийском межвидовом учении Индра
Артиллерийский салют во время захода фрегата ВМС Индии Саптура во Владивосток для участия в международном российско-индийском межвидовом учении Индра – 2017. 19 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Учения "Индра-2017", впервые в истории совместных российско-индийских маневров проводимые по единому замыслу с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии, личного состава, техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии, стартуют в Приморском крае РФ, сообщило накануне Минобороны России.

Международные межвидовые учения "Индра-2017" продлятся до 29 октября на приморских полигонах ВВО и в акватории залива Петра Великого.

Пятнадцать видовых маневров

"Международные учения "Индра-2017" впервые пройдут в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви", "АвиаИндра" и "Индра" спланированы одни учения с привлечением боевых кораблей ТОФ и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей ВВО и сухопутных подразделений индийской армии", - сказано в сообщении.

Российско-индийские учения "Индра" впервые были проведены в 2003 году в районе западного побережья Индии. С 2014 года ежегодно на территории и в прибрежной акватории РФ и Индии проходят сухопутные и морские маневры. В 2014 году организованы первые авиационные учения. Всего состоялось восемь сухопутных ("Индра"), шесть военно-морских ("Индра-Неви") и одни авиационные ("АвиаИндра") учения.

Участники в сборе

Ранее сообщалось, что в среду на аэродром Кневичи под Владивостоком тремя гражданскими бортами и двумя самолетами Ил-76 Военно-воздушных сил Индии прибыла группа командования и военнослужащие (более 300 человек) ВС Индии, которые будут участвовать в сухопутной составляющей межвидовых учений "Индра-2017". Их встретили хлебом-солью, затем доставили на полигоны для уточнения деталей совместных действий и развертывания штаба руководства.

В четверг во Владивосток для участия в морской фазе маневров прибывает отряд кораблей ВМС Индии в составе фрегата "Сатпура" класса "Шивалик" и корвета проволодочной обороны "Кадматт" с двумя вертолетами на борту. Индийские летчики планируют использовать истребители принимающей стороны.

В рамках подготовки учений "Индра 2017" индийская делегация посетила десантный полигон Мыс Клерк и аэродром Центральная Угловая в Приморье еще в июле. Тогда представители Индии на катерах ТОФ осмотрели побережье, на которое планируется осуществить совместную высадку морского десанта. На аэродроме армии ВВС и ПВО Восточного военного округа для них была развернута выставка стоящих на вооружении объединения боевых самолетов и вертолетов.

Маневры на суше

Планируется, что совместная российско-индийская сухопутная группировка войск отработает ведение разведывательно-поисковых действий, осуществит блокирование назначенного района, высадку тактического десанта, отработает вопросы создания гуманитарного коридора и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.

В сухопутной части учений "Индра-2017" от ВВО планируется привлечь мотострелковые роты, танковые подразделения, минометную, самоходную артиллерийскую и реактивную батареи, подразделения противовоздушной обороны, разведки, а также радиационной, химической и биологической защиты. Всего в этой фазе маневров задействуют до 700 военнослужащих РФ и Индии.

Сухопутный практический этап пройдет на полигоне Сергеевский в Приморье.

Антитеррор с неба

В авиационной части российско-индийских учений "Индра-2017" на полигонах в Приморском крае, в ходе которой военные двух стран отработают комплекс задач по пресечению международной террористической деятельности, будут задействованы около 50 летательных аппаратов ВВО. В их числе - более 30 самолетов, в частности, новейшие истребители Су-30СМ; около 20 вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор". На учениях также будет применен ряд современных систем и комплексов ПВО, в частности С-300, С-400 и "Панцирь-С".

Авиация отработает задачи по уничтожению групп условных незаконных вооруженных формирований.

Борьба с пиратством и поиск субмарин

При розыгрыше практической морской части учений, которая пройдет в акватории залива Петра Великого и на полигоне Мыс Клерк в Приморье корабли ТОФ и ВМС Индии отработают вопросы организации совместной ПВО на переходе морем, а также частичной морской и воздушной блокады условного противника.

На море будут задействованы три эсминца, большой противолодочный корабль, судно комплексного снабжения и дизель-электрическая подводная лодка.

Корабельные экипажи отработают конвоирование судов, создание гуманитарных коридоров, передачу различных грузов на ходу, задержание и досмотр судов, условно захваченных пиратами. Кроме того, будет проведен поиск подводной лодки условного неприятеля и встречный морской бой. Будут проведены артиллерийские стрельбы по воздушным, морским и береговым целям. Планируется также отработать высадку морского десанта и занятие береговой линии.

Летчики морской авиации в ходе маневров проведут вертолетное учение, в частности, отработают посадку на палубу корабля.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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