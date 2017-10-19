Истребители ЮВО защитили аэродром от воздушного удара "противника"
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Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Анатолий Медведь
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Истребители Су-30СМ и Су-27 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае отразили нападение "противника" на аэродром, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"На первом этапе учения летно-технический состав истребительной авиачасти был поднят по тревоге, отработал задачи по оснащению самолетов Су-30СМ и Су-27 комплектами ракетного вооружения. Одновременно дежурные силы поднялись в воздух для обеспечения обороны аэродрома и вывода из-под авиационного удара основных сил соединения", - сказал он.
Как сообщил Астафьев, истребители Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, роль которого выполнили экипажи бомбардировщиков Су-34. Отразив авианалет и выполнив фигуры сложного пилотажа, летчики-истребители перебазировались на один из оперативных аэродромов. Технические и тыловые службы соединения выполнили нормативы по подвозу материальных средств, горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Экипажи вертолетов Ка-27 смешанного авиационного соединения отработали эвакуацию условно раненого летчика. В завершении проверки летчики соединения оперативно-тактической авиации совершили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу в условиях применения противником химического оружия.
Астафьев добавил, что в плановых учениях приняли участие около 400 военнослужащих летного и технического состава, было задействовано до 50 единиц военной и авиационной техники, в том числе более 30 истребителей и бомбардировщиков.
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19.10.2017
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