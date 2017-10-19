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Россия хотела купить контрольный пакет Bombardier Aerospace

20.10.2017 bmpd.livejournal.com 612 0
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Пассажирский самолет Bombardier CS300-BD-500-1A11 (регистрационный номер YL-CSG, серийный номер 55009) авиакомпании airBaltic - девятый поставленный с
Пассажирский самолет Bombardier CS300-BD-500-1A11 (регистрационный номер YL-CSG, серийный номер 55009) авиакомпании airBaltic - девятый поставленный самолет типа CS300. Сентябрь 2017 года.
Источник: delphi.lv

Как сообщило 18 октября 2017 года агентство РИА "Новости", Россия несколько лет назад хотела купить контроль в авиационной части канадского холдинга Bombardier, в том числе для проекта МС-21. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров,

"Это жесткая конкуренция двух крупных производителей. Я был сам на Bombardier. Это было примерно пять лет назад. Я вам скажу, они тогда уже чувствовали себя достаточно дискомфортно. Мы хотели купить. Но с учетом того, что нам просто не продадут, а тем более контрольный пакет, с учетом того, что у Airbus французские корни, у Канады тоже есть большая французская диаспора, им дали такую возможность. Но с Boeing им будет конкурировать очень сложно на американском континенте", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос одного из участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, спросившего про сделку Airbus и Bombardier.

Позже Мантуров уточнил, что речь идет о прежних планах покупки контроля в авиационной части Bombardier.

"Это было уже давно. Это большого значения на сегодняшний день не имеет. Потому что на том этапе можно было сделать единую линейку, которая бы сращивала CSeries с МС-21", - пояснил он.
19.10.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Канада
Россия
США
Франция
Компании
Airbus
Boeing
Bombardier
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МС-21

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