СибНИА подписал соглашение о ремоторизации монгольских самолетов Ан-2



Модернизированный самолет ТВС-2МС (регистрационный номер RA-2099G, серийный номер 073-40) ФГБУ "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" во время демонстрации монгольской авиакомпании MIAT Mongolian Airlines. Улан-Батор, 25.05.2017.

Источник: MIAT Mongolian Airlines Модернизированный самолет ТВС-2МС (регистрационный номер RA-2099G, серийный номер 073-40) ФГБУ "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" во время демонстрации монгольской авиакомпании MIAT Mongolian Airlines. Улан-Батор, 25.05.2017.Источник: MIAT Mongolian Airlines

Как сообщил 18 октября 2017 года ресурс ATO.ru, Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина договорился с монгольской авиакомпанией MIAT Mongolian Airlines о ремоторизации монгольских самолетов Ан-2 и их модернизации до версии ТВС-2МС. В беседе с ATO.ru директор института Владимир Барсук выразил надежду, что первый монгольский ТВС-2МС поднимется в воздух до конца года.

По словам руководителя СибНИА, работы в рамках совместного проекта уже начались: составляются технологические карты, оформляется аккредитация. В общей сложности планируется ремоторизовать более 20 Ан-2.

Пока работы организуют совместно с MIAT, в дальнейшем монгольская сторона выберет иное предприятие, на базе которого будут ремоторизовать самолеты. По словам Владимира Барсука, это предприятие планируется аккредитовать как ремонтную организацию по работе с Ан-2, в том числе ТВС-2МС. Не исключено, что в партнерстве с СибНИА оно будет ремоторизовать Ан-2 в интересах эксплуатантов из других регионов.

О планах СибНИА наладить модернизацию монгольских Ан-2 стало известно в мае этого года, когда для совершения демонстрационных полетов в Монголию привезли ТВС-2МС. Тогда сообщалось, что ремоторизованные самолеты планируется использовать в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, санитарной авиации и иных сферах народного хозяйства.

Из-за того, что Ан-2 летают на бензине, их эксплуатацию в Монголии прекратили. На ТВС-2МС используются турбовинтовые двигатели Honeywell TPE331.