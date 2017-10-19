ОДК: смена двигателя на самолете SSJ-100 не целесообразна



Лайнер Sukhoi Superjet 100.

Источник: AFP Лайнер Sukhoi Superjet 100.Источник: AFP

Ранее планировалось, что двигатель SaM-146 будет заменен на ПД-14

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Смена российско-французского двигателя SaM-146 (производится в Рыбинске) на разрабатываемый российский ПД-14 на самолете Sukhoi SuperJet 100 не целесообразна, сообщил заместитель гендиректора - генконструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин в рамках выступления на Всемирном форуме молодежи и студентов в Сочи.

Ранее планировалось, что двигатель SaM-146 будет заменен на ПД-14. Вице-премьер Дмитрий Рогозин называл ремоторизацию SSJ-100 одной из приоритетных задач.

"Потенциально это (замена двигателя - прим. ред.) возможно, но с точки зрения экономики, с точки зрения текущей ситуации рынка, объема продаж самолетов, мы не считаем это целесообразным. Сегодня двигатель Sam-146 оптимально подходит для самолета SSJ-100", - сообщил он.

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.