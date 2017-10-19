ОДК: смена двигателя на самолете SSJ-100 не целесообразна
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Лайнер Sukhoi Superjet 100.
Источник: AFP
Ранее планировалось, что двигатель SaM-146 будет заменен на ПД-14
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Смена российско-французского двигателя SaM-146 (производится в Рыбинске) на разрабатываемый российский ПД-14 на самолете Sukhoi SuperJet 100 не целесообразна, сообщил заместитель гендиректора - генконструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин в рамках выступления на Всемирном форуме молодежи и студентов в Сочи.
Ранее планировалось, что двигатель SaM-146 будет заменен на ПД-14. Вице-премьер Дмитрий Рогозин называл ремоторизацию SSJ-100 одной из приоритетных задач.
"Потенциально это (замена двигателя - прим. ред.) возможно, но с точки зрения экономики, с точки зрения текущей ситуации рынка, объема продаж самолетов, мы не считаем это целесообразным. Сегодня двигатель Sam-146 оптимально подходит для самолета SSJ-100", - сообщил он.
Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.
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19.10.2017
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