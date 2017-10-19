Минобороны РФ: сокращение количества срочников позволяет улучшить качество их отбора



Здание министерства обороны РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства обороны РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что сокращение числа срочников связано с постепенным переходом на контрактную службу

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Постепенное сокращение числа срочников в российской армии, связанное с постепенным переходом на контрактную службу, позволяет более вдумчиво отбирать лучших молодых людей. Об этом на заседании общественного совета при Минобороны РФ рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Качество призывников... особенно за последние три-четыре года, несомненно, выросло. Это связано с развернутой государственной политикой. Количество призывников уменьшилось, но уменьшение набора срочников как раз позволяет из большего количества отобрать меньшее для нужд Вооруженных сил, повысив их качество", - сказал он.

По словам Мизинцева, возможность для выбора у Минобороны России теперь увеличилась. "Раньше из 10 брали двух, теперь одного", - добавил генерал, говоря о срочниках.

Он напомнил, что в России стартовал осенний призыв, по причине увеличения в войсках числа контрактников планируется призвать 134 тыс. человек, что на 18 тыс. меньше, чем в прошлом году.

"В текущем году сохраняется стабильный рост укомплектованности Вооруженных сил. В течение года принято более 55 тыс. военнослужащих по контракту, а общая укомплектованность контрактниками превысила 354 тыс. человек", - отметил Мизинцев.