Минобороны РФ: сокращение количества срочников позволяет улучшить качество их отбора
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Здание министерства обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что сокращение числа срочников связано с постепенным переходом на контрактную службу
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Постепенное сокращение числа срочников в российской армии, связанное с постепенным переходом на контрактную службу, позволяет более вдумчиво отбирать лучших молодых людей. Об этом на заседании общественного совета при Минобороны РФ рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Качество призывников... особенно за последние три-четыре года, несомненно, выросло. Это связано с развернутой государственной политикой. Количество призывников уменьшилось, но уменьшение набора срочников как раз позволяет из большего количества отобрать меньшее для нужд Вооруженных сил, повысив их качество", - сказал он.
По словам Мизинцева, возможность для выбора у Минобороны России теперь увеличилась. "Раньше из 10 брали двух, теперь одного", - добавил генерал, говоря о срочниках.
Он напомнил, что в России стартовал осенний призыв, по причине увеличения в войсках числа контрактников планируется призвать 134 тыс. человек, что на 18 тыс. меньше, чем в прошлом году.
"В текущем году сохраняется стабильный рост укомплектованности Вооруженных сил. В течение года принято более 55 тыс. военнослужащих по контракту, а общая укомплектованность контрактниками превысила 354 тыс. человек", - отметил Мизинцев.
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19.10.2017
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