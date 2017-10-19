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Госдеп: США готовы стать надежным стратегическим партнером Индии на мировой арене

20.10.2017 ТАСС 210 0
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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Luis M. Alvarez

Рекс Тиллерсон отметил, что индийцы и американцы разделяют видение будущего и вместе питают тягу к демократии

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация призывает индийское правительство сделать в своей внешней политике ставку на развитие стратегического партнерства между Вашингтоном и Нью-Дели, в том числе в противовес росту влияния Пекина. К этому свелась суть программной речи по американо-индийским отношениям, с которой выступил в среду в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Происходит еще одна более глубокая трансформация, которая будет иметь далеко идущие последствия в течение следующих 100 лет: Соединенные Штаты и Индия все чаще становятся глобальными партнерами со стратегическим совпадением [интересов]. Индийцы и американцы не просто питают тягу к демократии, они разделяют видение будущего. Возникающее стратегическое партнерство Дели и Вашингтона опирается на разделяемую приверженность отстаиванию верховенства закона, свободы мореплавания, универсальных ценностей и свободной торговли", - сказал Тиллерсон.

"В этот период неопределенности ... Индии необходим надежный партнер на мировой арене. Я хочу ясно дать понять - США являются таким партнером, учитывая общие ценности и видение глобальной стабильности, мира и процветания", - заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Как утверждал госсекретарь, Китай обеспечивает рост своей экономики и мощи в целом "менее ответственным образом", чем Индия. КНР порой подрывает "международный порядок, базирующийся на правилах, в то время как страны, подобные Индии, действуют в рамках, защищающих суверенитет других государств", считает Тиллерсон. "У нас будут важные отношения с Китаем. [Однако] у нас никогда не будет с Китаем - недемократическим обществом - таких же отношений, которые мы можем поддерживать с крупной демократической страной", - подчеркнул шеф американской дипломатии.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Китай
США

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