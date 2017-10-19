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В Омске запущено новое оборудование для испытания танков

20.10.2017 ТАСС 312 0
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Т-72Б3
Модернизированный танк Т-72Б3 с дополнительной защитой.
Источник: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Оборудование позволяет расширить номенклатуру и диапазон испытываемых деталей в соответствии с требованиями ГОСТа

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Единственный производитель гусениц для тяжелой бронетехники в России запустил новое оборудование для испытания танков. Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, установка сделана специально для завода "Омсктрансмаш" и позволит улучшить качество тяжелой отечественной бронетехники.

"Новая установка позволяет расширить номенклатуру и диапазон испытываемых деталей в соответствии с требованиями ГОСТа и необходима для контроля качества деталей при производстве современных танков. Испытательная техника разработана в городе Армавире и изготовлена в единственном экземпляре на базе серийно выпускаемых установок взамен устаревшей испытательной машины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новое оборудование, установленное на заводе транспортного машиностроения "Омсктрансмаш", позволит сделать бронетехнику легче и сохранить при этом ее характеристики. Теперь оператор сможет не только наблюдать за процессом, но и снимать данные с помощью цифровых технологий.

"Старое оборудование 1976 года выпуска было изношено, а отсутствие запасных частей затрудняло его ремонт и требовало постоянного присутствия слесаря-ремонтника и электрика. Новая установка легко управляется одним человеком. К тому же она более эффективная, проста в управлении и занимает меньше места. Значительным плюсом является то, что она собрана из российских комплектующих и нисколько не уступает зарубежным аналогам, а в части ремонтопригодности в разы их превосходит", - цитирует пресс- служба правительства региона первого заместителя главного инженера завода "Омсктрансмаш" Сергея Швадчина.

Омский завод транспортного машиностроения является предприятием, имеющим замкнутый технологический цикл танкового производства. В советские и постсоветские годы завод был известен как производитель основных боевых танков армии Т-80 и Т-80У. С вхождением в холдинг "Уралвагонзавод" там вели модернизацию Т-55АМ, Т-72, а сейчас переоснащают танки собственного производства. В линейке спецтехники - тяжелые боевые огнеметные системы, плавающий гусеничный транспортер, специальные пожарные машины, мостовые механизированные комплексы, мостоукладчики и другая техника.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-80
Т-80У
Компании
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод

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