«КАМАЗ» на международном форуме «Антиконтрафакт-2017»
|
|
Компания КАМАЗ.
Источник: http://vestikamaza.ru/
Делегация «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) приняла участие в пятом Международном форуме «Антиконтрафакт-2017», посвящённом проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Форум состоялся в Бишкеке при поддержке правительства Киргизской республики, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Минпромторга РФ и Международной ассоциации организаций «Антиконтрафакт». Деловая программа включала пленарные заседания, секции и круглые столы, где обсуждались актуальные вопросы в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и противодействия незаконному обороту промышленной продукции. В форуме приняли участие свыше 500 представителей органов государственной власти, бизнес-сообществ, научных кругов, правообладатели и эксперты. Делегацию «КАМАЗа» возглавлял заместитель генерального директора по безопасности Ильдар Шамилов.
В своём выступлении Шамилов подробно остановился на проблеме ввоза и оборота контрафактных запасных частей и автокомпонентов и рассказал о принятых в компании мерах по усилению защиты прав автопроизводителей и борьбе с оборотом контрафактных запчастей. Опыт лидера российского грузового машиностроения вызвал большой интерес участников форума. Также камазовские специалисты выступили с презентацией и докладом на тему «Незаконное использование общеизвестного товарного знака в доменном имени», этот же материал опубликован в спецвыпуске издания «Вестник Кыргызпатента: Вопросы интеллектуальной собственности и инноваций».
В рамках мероприятия состоялись переговоры с представителями ФТС России и Казахстана о дальнейших совместных действиях по усилению защиты прав автопроизводителей. По итогам форума определён ряд конструктивных предложений, которые будут способствовать совершенствованию работы Евразийской экономической комиссии в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также даны рекомендации по повышению эффективности противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
|
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.10.2017 Порох, прощай: Мантуров готов сослать КГКПЗ из Казани в Удмуртию
21.09.2017 Денис Мантуров: «Несырьевой неэнергетический экспорт России в I полугодии 2017 года вырос на 18,7%»
06.09.2017 Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017 В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
28.08.2017 "Предприятия должны работать в условиях снижения гособоронзаказа"
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
17.08.2017 Денис Мантуров: пока работаем не благодаря, а вопреки санкциям, курсу рубля