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«КАМАЗ» на международном форуме «Антиконтрафакт-2017»

20.10.2017 ПАО "КАМАЗ" 751 0
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КАМАЗ
Компания КАМАЗ.
Источник: http://vestikamaza.ru/

Делегация «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) приняла участие в пятом Международном форуме «Антиконтрафакт-2017», посвящённом проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и противодействию незаконному обороту промышленной продукции.


Форум состоялся в Бишкеке при поддержке правительства Киргизской республики, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Минпромторга РФ и Международной ассоциации организаций «Антиконтрафакт». Деловая программа включала пленарные заседания, секции и круглые столы, где обсуждались актуальные вопросы в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и противодействия незаконному обороту промышленной продукции. В форуме приняли участие свыше 500 представителей органов государственной власти, бизнес-сообществ, научных кругов, правообладатели и эксперты. Делегацию «КАМАЗа» возглавлял заместитель генерального директора по безопасности Ильдар Шамилов.


В своём выступлении Шамилов подробно остановился на проблеме ввоза и оборота контрафактных запасных частей и автокомпонентов и рассказал о принятых в компании мерах по усилению защиты прав автопроизводителей и борьбе с оборотом контрафактных запчастей. Опыт лидера российского грузового машиностроения вызвал большой интерес участников форума. Также камазовские специалисты выступили с презентацией и докладом на тему «Незаконное использование общеизвестного товарного знака в доменном имени», этот же материал опубликован в спецвыпуске издания «Вестник Кыргызпатента: Вопросы интеллектуальной собственности и инноваций».


В рамках мероприятия состоялись переговоры с представителями ФТС России и Казахстана о дальнейших совместных действиях по усилению защиты прав автопроизводителей. По итогам форума определён ряд конструктивных предложений, которые будут способствовать совершенствованию работы Евразийской экономической комиссии в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также даны рекомендации по повышению эффективности противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Компании
КАМАЗ
Минпромторг РФ

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