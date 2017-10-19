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Отряд кораблей ВМС Индии прибыл во Владивосток на международные учения "Индра"

20.10.2017 ТАСС 192 0
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Российско-индийские учения "Индра"
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Ранее во Владивосток прибыли группа командования и военнослужащие Индии, которые будут представлять государство в ходе сухопутной составляющей учений "Индра-2017"

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Отряд военных кораблей Индии в четверг прибыл во Владивосток для участия в первом российско-индийском межвидовом учение "Индра-2017", сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Торжественная церемония встречи отряда кораблей Военно-морских сил Индии в составе фрегата "Сатпура" и корвета "Кадматт" состоялась на 33-м причале Корабельной набережной города Владивостока. По старой русской традиции гостей встречали с хлебом и солью", - сказал Воскресенский.

При заходе в порт Владивосток индийские корабли встречали традиционным салютом наций: с берега военнослужащие Тихоокеанского флота произвели 21 залп из специального салютного орудия, а флагманский корабль индийского отряда артиллерийским салютом поприветствовал тихоокеанцев России.

Ранее во Владивосток прибыли группа командования и военнослужащие Индии, которые будут представлять государство в ходе сухопутной составляющей учений "Индра-2017". Тремя гражданскими бортами и двумя самолетами Ил-76 ВВС Индии во Владивосток прибыло более 300 военнослужащих - участников учения.

Торжественная церемония открытия учений с участием командующих от российской и индийской стороны, а также личного состава обеих стран, состоится в пятницу, 20 октября.

В этом году впервые российско-индийские маневры пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будут проведены маневры с участием трех видов Вооруженных сил - с привлечением сил Тихоокеанского флота, а также авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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