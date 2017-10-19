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Бомбардировочная авиачасть ВВО получила партию новых Су-34

20.10.2017 ТАСС 312 0
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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В ближайшее время новая техника будет задействована в летно-тактических учениях

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Бомбардировочная авиачасть армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае получила партию новых современных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает пресс-служба ВВО.

"В бомбардировочною авиачасть армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированную в Хабаровском крае, прибыла очередная партия новых современных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Летчики получили новую технику на заводе-изготовителе, расположенном в Новосибирске, и совершили перелет в пункт постоянной дислокации, преодолев расстояние более 4 тыс. километров", - говорится в сообщении. Объем партии не уточняется.

Во время перелета экипажи совершили посадку на одном из аэродромов ВВО в Забайкальском крае. Помимо этого летчики отработали задачи по полетам в паре и в составе авиационного звена.

В ближайшее время новая техника будет задействована в летно-тактических учениях, отмечается в сообщении.
19.10.2017
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принадлежат ТАСС
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Продукция
Су-34
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