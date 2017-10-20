Войска Белоруссии и России – гарант стабильности в Европе, заявили в Минске
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Береговой ракетный комплекс Бал во время подготовки к запуску противокарабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Региональная группировка войск Белоруссии и России является гарантом стабильности в Европе, заявил министр обороны республики Андрей Равков.
В Минобороны Белоруссии и Генштабе Вооруженных сил страны подвели итоги белорусско-российских учений "Запад-2017".
"Генерал-лейтенант Андрей Равков отметил, что региональная группировка войск является гарантом стабильности и спокойствия в регионе, а само учение стало своего рода апробацией новых способов применения РГВ(С) в условиях современных вооруженных конфликтов", - цитирует Sputnik Беларусь сообщение пресс-службы военного ведомства.
После подведения итогов Равков наградил ценными подарками и грамотами наиболее отличившихся в ходе учений военнослужащих, а также присвоил внеочередные звания более чем двум десяткам офицеров.
В Минобороны отметили, что окончательные итоги учений подведут на совместной коллегии белорусского и российского оборонных ведомств.
Учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на полигонах Белоруссии и России. В них принимали участие 12,7 тысячи военнослужащих.
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18.10.2017
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VK
456
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№1
20.10.2017 09:12
вчера слушал Клим Саныча. Он как всегда увлекательно рассказал, как "жандарм Европы", победивший Наполеона, тем самым сохранивший у власти правящие династии (той самой Европы) пару раз подавивший восстания в итоге дождался объединённой европейской армии в Крыму. Потому что стабильность - стабильностью, а сильную Россию никто не хочет под боком.
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