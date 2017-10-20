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Войска Белоруссии и России – гарант стабильности в Европе, заявили в Минске

20.10.2017 РИА Новости 796 1
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Береговой ракетный комплекс Бал во время подготовки к запуску противокарабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений вооруженных
Береговой ракетный комплекс Бал во время подготовки к запуску противокарабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Региональная группировка войск Белоруссии и России является гарантом стабильности в Европе, заявил министр обороны республики Андрей Равков.

В Минобороны Белоруссии и Генштабе Вооруженных сил страны подвели итоги белорусско-российских учений "Запад-2017".

"Генерал-лейтенант Андрей Равков отметил, что региональная группировка войск является гарантом стабильности и спокойствия в регионе, а само учение стало своего рода апробацией новых способов применения РГВ(С) в условиях современных вооруженных конфликтов", - цитирует Sputnik Беларусь сообщение пресс-службы военного ведомства.

После подведения итогов Равков наградил ценными подарками и грамотами наиболее отличившихся в ходе учений военнослужащих, а также присвоил внеочередные звания более чем двум десяткам офицеров.

В Минобороны отметили, что окончательные итоги учений подведут на совместной коллегии белорусского и российского оборонных ведомств.

Учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на полигонах Белоруссии и России. В них принимали участие 12,7 тысячи военнослужащих.
18.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
VK
456
№1
20.10.2017 09:12
вчера слушал Клим Саныча. Он как всегда увлекательно рассказал, как "жандарм Европы", победивший Наполеона, тем самым сохранивший у власти правящие династии  (той самой Европы) пару раз подавивший восстания в итоге дождался объединённой европейской армии в Крыму. Потому что стабильность - стабильностью, а сильную Россию никто не хочет под боком.
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