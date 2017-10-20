Войска Белоруссии и России – гарант стабильности в Европе, заявили в Минске



Береговой ракетный комплекс Бал во время подготовки к запуску противокарабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Береговой ракетный комплекс Бал во время подготовки к запуску противокарабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Региональная группировка войск Белоруссии и России является гарантом стабильности в Европе, заявил министр обороны республики Андрей Равков.

В Минобороны Белоруссии и Генштабе Вооруженных сил страны подвели итоги белорусско-российских учений "Запад-2017".

"Генерал-лейтенант Андрей Равков отметил, что региональная группировка войск является гарантом стабильности и спокойствия в регионе, а само учение стало своего рода апробацией новых способов применения РГВ(С) в условиях современных вооруженных конфликтов", - цитирует Sputnik Беларусь сообщение пресс-службы военного ведомства.

После подведения итогов Равков наградил ценными подарками и грамотами наиболее отличившихся в ходе учений военнослужащих, а также присвоил внеочередные звания более чем двум десяткам офицеров.

В Минобороны отметили, что окончательные итоги учений подведут на совместной коллегии белорусского и российского оборонных ведомств.

Учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на полигонах Белоруссии и России. В них принимали участие 12,7 тысячи военнослужащих.