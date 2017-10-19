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США заверили Южную Корею в стремлении решить вопрос КНДР путем дипломатии

20.10.2017 РИА Новости 214 0
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Пресс-конференция по итогам двусторонних стратегических переговоров между США и Южной Кореей в Сеуле. 18 октбря 2017
Пресс-конференция по итогам двусторонних стратегических переговоров между США и Южной Кореей в Сеуле. 18 октбря 2017.
Источник: © AP Photo / Pool/ Lee Jin-man

ТОКИО, 18 окт - РИА Новости. США заверили Южную Корею в намерении прилагать все усилия для дипломатического урегулирования ядерной проблемы КНДР в ходе состоявшегося в среду в Сеуле очередного раунда двустороннего "стратегического диалога", говорится в распространенном по его итогам сообщении южнокорейского МИД.

Во встрече принимали участие первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Лим Сон Нам и заместитель госсекретаря США Джон Салливан. По данным южнокорейского МИД, Салливан заявил, что "с американской стороны все усилия будут приложены для дипломатического урегулирования северокорейской ядерной проблемы".

"Также Салливан заявил, что хорошо понимает необходимость тесного взаимодействия с союзническим государством Республикой Корея для достижения общей цели денуклеаризации Корейского полуострова, и в этой связи обе стороны решили тесно взаимодействовать в принятии каких бы то ни было мер в отношении Северной Кореи", - отмечается в сообщении МИД. США и Южная Корея договорились продолжать "стратегический диалог" и в будущем.

В тот же день МИД Южной Кореи сообщил также о встрече в Сеуле Лим Сон Нама с заместителем министра иностранных дел Японии Синсукэ Сугиямой. Хотя они уделили внимание в большей степени вопросам японо-южнокорейских отношений, но вместе с тем высказались за укрепление взаимодействия с США.

Как сообщалось ранее, Синсукэ Сугияма встречался накануне в Токио с Салливаном, который заверил и Японию в стремлении решить проблему с КНДР дипломатическим путем.

В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР, проводятся крупномасштабные военные маневры. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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