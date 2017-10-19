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Глава Росатома в конце октября посетит Иран

20.10.2017 РИА Новости 277 0
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Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев . Архивное фото
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев . Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в конце октября посетит Иран, в частности, площадку АЭС "Бушер", сообщило иранское агентство MNA.

Лихачев проведет в Иране переговоры c главой Организации по атомной энергии ИРИ (ОАЭИ), вице-президентом Ирана по атомной энергетике Али Акбаром Салехи, и примет участие в церемонии начала земляных работ на площадке нового энергоблока АЭС "Бушер", отмечает MNA.

В июне нынешнего года глава группы компаний Росатома ASE (генподрядчик строительства новых блоков АЭС "Бушер") Валерий Лимаренко в рамках форума "Атомэкспо-2017" сообщил в интервью РИА Новости, что в четвертом квартале нынешнего года начнется укрепление грунтов под основными зданиями и сооружениями нового энергоблока №2 АЭС "Бушер".

Укрепление грунта - один из этапов подготовки к началу строительства АЭС, необходимый для уменьшения осадки зданий и сооружений атомной станции, и обеспечивающий их устойчивость при возможном сейсмическом воздействии.

Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2") РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким требованиям безопасности. Генеральный проектировщик АЭС "Бушер-2" - АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик - АО "Атомстройэкспорт" (входят в группу ASE).

Стоимость проекта "Бушер-2", по данным иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация, как ожидается, займет 10 лет. Торжественная церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года.
19.10.2017
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