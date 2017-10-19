НАТО продолжит обсуждать дату заседания СРН с Россией



Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Virginia Mayo, File Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Virginia Mayo, File

БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО продолжает обсуждать с Россией дату и темы предстоящего заседания Совета Россия-НАТО, заявил РИА Новости представитель альянса.

"Мы обсуждаем с Россией даты следующей встречи Совета Россия - НАТО и темы, которые будут обсуждаться", - сказал представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что выступит 26 октября на заседании Совета Россия-НАТО.