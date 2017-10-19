НАТО продолжит обсуждать дату заседания СРН с Россией
|
|
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Virginia Mayo, File
БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО продолжает обсуждать с Россией дату и темы предстоящего заседания Совета Россия-НАТО, заявил РИА Новости представитель альянса.
"Мы обсуждаем с Россией даты следующей встречи Совета Россия - НАТО и темы, которые будут обсуждаться", - сказал представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что выступит 26 октября на заседании Совета Россия-НАТО.
|
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.10.2017 БМП K21 стала танком
20.10.2017 Секреты "Аллигатора" показали на видео
20.10.2017 Руководитель украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО: Украина подаст заявку на вступление в альянс после достижения его критериев
20.10.2017 Россия отрабатывала вторжение на Шпицберген (AldriMer.no, Норвегия)
20.10.2017 Российские комплексы С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке (что должно вызвать беспокойство в США) (The National Interest, США)
20.10.2017 Будущая война: технологии и этика
20.10.2017 В Совфеде заявили, что новые ракеты для "Искандера-М" помогут противостоять ядерной угрозе
20.10.2017 Глобальный передел: для чего Китай строит мощнейшую армию в мире