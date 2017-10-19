Более 450 инструкторов НАТО обучают военнослужащих на Украине, сообщили СМИ
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Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Маркив
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Более 450 военных инструкторов из семи стран НАТО проводят обучение украинских военнослужащих на полигонах и в учебных центрах, сообщает в среду информагентство УНИАН со ссылкой на первого заместителя министра обороны Украины Ивана Руснака.
Украина в будущем хочет стать членом НАТО, для чего в украинском законодательстве предусмотрено достижение стандартов альянса украинскими вооруженными силами к 2020 году. Киев высказывает надежду, что в будущем станет возможным и перспектива вступления в ЕС.
"В Украине находятся более 450 инструкторов из семи стран альянса, которые работают с украинскими военнослужащими на полигонах и в учебных центрах", - сообщает издание.
Руснак отметил, что в министерстве обороны Украины и генеральном штабе работают шесть стратегических советников высокого уровня и 60 советников от 13 стран альянса.
Ранее Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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19.10.2017
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