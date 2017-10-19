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Более 450 инструкторов НАТО обучают военнослужащих на Украине, сообщили СМИ

20.10.2017 РИА Новости 195 0
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Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Маркив

КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Более 450 военных инструкторов из семи стран НАТО проводят обучение украинских военнослужащих на полигонах и в учебных центрах, сообщает в среду информагентство УНИАН со ссылкой на первого заместителя министра обороны Украины Ивана Руснака.

Украина в будущем хочет стать членом НАТО, для чего в украинском законодательстве предусмотрено достижение стандартов альянса украинскими вооруженными силами к 2020 году. Киев высказывает надежду, что в будущем станет возможным и перспектива вступления в ЕС.

"В Украине находятся более 450 инструкторов из семи стран альянса, которые работают с украинскими военнослужащими на полигонах и в учебных центрах", - сообщает издание.

Руснак отметил, что в министерстве обороны Украины и генеральном штабе работают шесть стратегических советников высокого уровня и 60 советников от 13 стран альянса.

Ранее Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Евросоюз

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