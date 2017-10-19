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Госдеп США обвинил Китай в провокационных действиях в Южно-Китайском море

20.10.2017 РИА Новости 248 0
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Авианосец ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. Март 2017
Авианосец ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. Март 2017.
Источник: © Flickr / U.S. Navy/ Z.A. Landers

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Китай подрывает международный порядок, проводя провокационные действия в Южно-Китайском море.

"Китай подрывает мировой порядок…провокационные действия Китая в Южно-Китайском море напрямую бросают вызов мировому порядку и нормам, за которые выступают США и Индия", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

США не являются стороной спора, но не признают претензии Китая и настаивают на своем праве "свободного судоходства" в регионе.
19.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Бруней
Вьетнам
Индия
Китай
Малайзия
США
Филиппины

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