Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия и США успешно сотрудничают в увековечивании памяти о военнослужащих

20.10.2017 РИА Новости 509 0
0
Понравилась новость?
 0
Мемориал памяти 28 героев-панфиловцев. Архивное фото
Мемориал памяти 28 героев-панфиловцев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев

ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Несмотря на трения между правительствами США и РФ, две страны продолжают активно и успешно сотрудничать в области сохранения памяти о военнослужащих и поиска информации о военнопленных и пропавших без вести, заявил журналистам руководитель российской делегации, начальник Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

"Мы вне политики… В нашей непосредственной работе с американской комиссией по делам военнопленных нет препятствий. Они делают все возможное и даже невозможное для того, чтобы эти мысли продвигались", - сказал он журналистам.

Он добавил, что в настоящий момент две стороны в рамках двухсторонней комиссии работают над созданием памятников подвигу советских лётчиков, которые перегоняли самолеты-амфибии "Каталина" в период ВОВ.

Один из них должен быть установлен в США в Элизабет-Сити. "К концу декабря будет завершена разбивка лагеря (парка - ред.)", где будет установлен памятник", - пояснил Попов.

Кроме того, существует задумка параллельной установки подобного монумента в Норвегии, добавил он.

В этот раз представители российского Минобороны прибыли в американскую столицу для обсуждения деталей предстоящего 21-го пленарного заседания комиссии, которое будет проходить в Москве с 7 по 9 ноября.

Выступая ранее в Российском культурном центре в Вашингтоне по итогам консультаций, Попов рассказал, что были "проведены полезные консультации, обмен мнениями в преддверии нашей ноябрьской встречи", "полностью спланирована по дням и часам повестка дня, основные вопросы, которые будут рассматриваться".

Ферн Уингуш, заместитель директора агентства министерства обороны США по учету военно-пленных и пропавших без вести, заявила в рамках мероприятия, что работа с российской стороной для неё приятна и почётна и, "несмотря на трения между нашими странами, удаётся проводить в жизнь такие замечательные проекты".
19.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.10 22:59
  • 266
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 20.10 22:33
  • 2
Российско-французский броневик "Тигр-NEXTER" и его особенности
  • 20.10 22:19
  • 25
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 20.10 21:14
  • 640
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 20.10 21:10
  • 1108
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 21:03
  • 57
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 20.10 20:42
  • 9
Сирийские МиГ-29СМ способны перехватывать израильские F-35
  • 20.10 20:30
  • 1
БМП K21 стала танком
  • 20.10 19:36
  • 18
В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"
  • 20.10 18:41
  • 6
Россия отрабатывала вторжение на Шпицберген (AldriMer.no, Норвегия)
  • 20.10 18:23
  • 6
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 20.10 18:00
  • 34
Спецназ укроют плащами-невидимками
  • 20.10 17:51
  • 5
"Вертолеты России" планируют создать прототип полуторатонного конвертоплана к 2019 году
  • 20.10 17:45
  • 36
Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными
  • 20.10 16:59
  • 17
Шойгу и Нетаньяху обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран
другие обсуждаемые темы