Россия и США успешно сотрудничают в увековечивании памяти о военнослужащих
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Мемориал памяти 28 героев-панфиловцев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Несмотря на трения между правительствами США и РФ, две страны продолжают активно и успешно сотрудничать в области сохранения памяти о военнослужащих и поиска информации о военнопленных и пропавших без вести, заявил журналистам руководитель российской делегации, начальник Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.
"Мы вне политики… В нашей непосредственной работе с американской комиссией по делам военнопленных нет препятствий. Они делают все возможное и даже невозможное для того, чтобы эти мысли продвигались", - сказал он журналистам.
Он добавил, что в настоящий момент две стороны в рамках двухсторонней комиссии работают над созданием памятников подвигу советских лётчиков, которые перегоняли самолеты-амфибии "Каталина" в период ВОВ.
Один из них должен быть установлен в США в Элизабет-Сити. "К концу декабря будет завершена разбивка лагеря (парка - ред.)", где будет установлен памятник", - пояснил Попов.
Кроме того, существует задумка параллельной установки подобного монумента в Норвегии, добавил он.
В этот раз представители российского Минобороны прибыли в американскую столицу для обсуждения деталей предстоящего 21-го пленарного заседания комиссии, которое будет проходить в Москве с 7 по 9 ноября.
Выступая ранее в Российском культурном центре в Вашингтоне по итогам консультаций, Попов рассказал, что были "проведены полезные консультации, обмен мнениями в преддверии нашей ноябрьской встречи", "полностью спланирована по дням и часам повестка дня, основные вопросы, которые будут рассматриваться".
Ферн Уингуш, заместитель директора агентства министерства обороны США по учету военно-пленных и пропавших без вести, заявила в рамках мероприятия, что работа с российской стороной для неё приятна и почётна и, "несмотря на трения между нашими странами, удаётся проводить в жизнь такие замечательные проекты".
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19.10.2017
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