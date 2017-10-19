РКК "Энергия" подтвердила повреждение корабля "Союз" во время посадки
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Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-02. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" подтвердили РИА Новости механическое повреждение парашютного контейнера спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-02" во время посадки 10 апреля 2017 года.
Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на астронавта НАСА Томаса Стаффорда о том, что во время посадки 10 апреля произошла разгерметизация спускаемой капсулы.
"Комиссия по выявлению причин данной ситуации установила, что причиной снижения давления в спускаемом аппарате является механическое повреждение парашютного контейнера основной системы парашютирования. Повреждение парашютного контейнера произошло в результате продавливания контейнера стальной пряжкой стяжного ремня тормозного парашюта, попавшей в данной ситуации под воздействие выходящего основного парашюта", - сказали в "Энергии".
Анализ телеметрии после спуска показал, что снижение давления в спускаемом аппарате началось после ввода основного парашюта до срабатывания клапана, который обеспечивает сообщение спускаемого аппарата с атмосферой на участке парашютирования.
На самочувствие и безопасность экипажа снижение давления не повлияло, так как вскоре после раскрытия парашюта открылся клапан, обеспечивающий сообщение спускаемого аппарата с атмосферой на участке парашютирования.
"Сообщение спускаемого аппарата с атмосферой при парашютировании - штатная процедура, которая необходима для выравнивания давления в спускаемом аппарате с атмосферным давлением на высоте парашютирования", - отметили в РКК.
На корабле "Союз МС-02" вернулись на Землю члены экипажа МКС- россияне Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и американец Роберт Шейн Кимброу.
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19.10.2017
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