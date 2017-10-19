В ЦВО началась подготовка военнослужащих к зимнему периоду
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Военнослужащие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Подготовка военнослужащих к зимнему периоду началась в Центральном военном округе, сообщает пресс-служба ЦВО.
"В воинских частях и соединениях Центрального военного округа началась активная подготовка личного состава к зимнему периоду… В медучреждениях военнослужащие проходят вакцинацию для профилактики сезонной заболеваемости гриппом. Для этих целей госпитали были пополнены более 100 тысячами доз вакцин", - говорится в сообщении.
Претерпело изменения и меню военнослужащих. Как сообщили в ЦВО, в рацион питания военнослужащих добавлены продукты большей калорийности, которые восполняют дефицит витаминов, способствуют повышению иммунитета и помогают организму быстро адаптироваться к зимнему периоду. Среди них - сало, консервированные овощи и рыбные блюда.
Во время занятий на полигонах будут разворачиваются пункты обогрева, отметили в пресс-службе. В них военнослужащим предоставят горячий чай, хлеб, сало, лук и чеснок.
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19.10.2017
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