В ЦВО началась подготовка военнослужащих к зимнему периоду



Военнослужащие. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Военнослужащие. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Подготовка военнослужащих к зимнему периоду началась в Центральном военном округе, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В воинских частях и соединениях Центрального военного округа началась активная подготовка личного состава к зимнему периоду… В медучреждениях военнослужащие проходят вакцинацию для профилактики сезонной заболеваемости гриппом. Для этих целей госпитали были пополнены более 100 тысячами доз вакцин", - говорится в сообщении.

Претерпело изменения и меню военнослужащих. Как сообщили в ЦВО, в рацион питания военнослужащих добавлены продукты большей калорийности, которые восполняют дефицит витаминов, способствуют повышению иммунитета и помогают организму быстро адаптироваться к зимнему периоду. Среди них - сало, консервированные овощи и рыбные блюда.

Во время занятий на полигонах будут разворачиваются пункты обогрева, отметили в пресс-службе. В них военнослужащим предоставят горячий чай, хлеб, сало, лук и чеснок.