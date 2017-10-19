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Рогозин предложил запретить госзакупки ПО с нераскрытыми исходными кодами

20.10.2017 РИА Новости 495 0
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил рассмотреть запрет на госзакупки программного обеспечения от зарубежных производителей, не раскрывающих исходные коды.

"Видимо, стоит рассмотреть запрет на поставку в госсектор оборудования для тех иностранных продавцов, которые не открывают исходные коды и не передают документацию, необходимую для последующей модернизации собственными силами", - заявил Рогозин на конференции "Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи - стратегия перемен".

По его словам, "особое внимание надо уделить замещению импортного программного обеспечения".

"А то мы все про "железо" говорим. Покупая зарубежное оборудование - маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, мы подсаживаемся на постоянно модернизируемый чужой софт, по которому мы не обладаем исходными программными кодами", - пояснил вице-премьер.
19.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Рогозин Дмитрий

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