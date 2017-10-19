Россия привержена нераспространению ядерного оружия, заверили в Минобороны
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Источник: © REUTERS/Maxim Zmeyev
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия привержена нераспространению ядерного оружия и укреплению глобальной стратегической стабильности, заявил начальник 12 Главного управления министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Колесников.
Колесников выступил в среду в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ на открытии первой международной конференции Молодежной группы Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).
"В Российской Федерации за реализацию данного договора отвечает 12 Главное управление министерства обороны России в лице специальной службы контроля за ядерными испытаниями на иностранных полигонах", - сказал он.
По его словам, большинство объектов, входящих в российский сегмент международной системы мониторинга, вышли на эксплуатационный режим.
"Это говорит о неоспоримом доказательстве последовательной приверженности России нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире", - подчеркнул Колесников.
Двенадцатое главное управление министерства обороны - центральный орган военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных Сил РФ.
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19.10.2017
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