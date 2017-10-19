Артиллеристы ЮВО провели учения в Северной Осетии
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация на учениях артиллерийских подразделений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Военнослужащие артиллерийского соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ингушетии, уничтожили командные пункты условного противника и подземные склады с боеприпасами на полигоне "Тарское" в Северной Осетии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В тактическом учении участвовали более 300 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники - артиллерийские установки большой мощности, 240-мм самоходные минометы "Тюльпан" и 203-мм самоходные пушки "Пион", которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.
"Артиллеристы вели огонь осколочно-фугасными минами и снарядами по заглубленным командным пунктам условного противника, подземным складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые недоступны для уничтожения другими орудиями наземной артиллерии", - сказал собеседник.
Координаты целей, а также данные стрельбы артиллеристы определяли с помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан", который на высоте свыше 1 тысячи метров вел разведку позиций условного противника.
Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Он является единственным в мире минометом такого калибра.
Самоходная пушка "Пион" предназначена для подавления и ликвидации пунктов управления войсками, живой силы противника, а также для разрушения бетонных, железобетонных и земляных укреплений, уничтожения дальнобойной артиллерии и пусковых установок тактических ракет и средств противоракетной обороны.
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19.10.2017
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