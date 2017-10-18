Сирийские МиГ-29СМ способны перехватывать израильские F-35
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Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии, оснащенный пусковыми пилонами АКУ-170Э.
Источник: www.janes.com
Сирийские истребители МиГ-29СМ представляют реальную угрозу F-35, недавно поступившим на вооружение ВВС Израиля.
Ранее сообщалось, что благодаря российской помощи некоторое количество самолетов МИГ-29 военно-воздушных сил дружественной арабской страны модернизированы до уровня МиГ-29СМТ. Однако в настоящее время сирийские источники указывают о наличии более простого варианта МиГ-29СМ.
Тем не менее, даже в таком виде они могут выходить победителями в воздушных схватках с самолетами пятого поколения. Это возможно благодаря отличной маневренности, а также улучшенным оптико - локационным станциям, способным в скрытом режиме обнаруживать противника.
На вооружении сирийских ВВС появились и современные российские ракеты "воздух-воздух" Р-77, имеющие помехозащищенные активные головки самонаведения.
Улучшенные "двадцатьдевятые" также научились применять по наземным объектам корректируемые боеприпасы различных типов.
Сейчас, судя по появившимся в Сети материалам, сирийские пилоты, заняты освоением этой современной техники.
Дмитрий Лемешко
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18.10.2017
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