Сирийские МиГ-29СМ способны перехватывать израильские F-35



Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии, оснащенный пусковыми пилонами АКУ-170Э.

Источник: www.janes.com Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии, оснащенный пусковыми пилонами АКУ-170Э.Источник: www.janes.com

Сирийские истребители МиГ-29СМ представляют реальную угрозу F-35, недавно поступившим на вооружение ВВС Израиля.

Ранее сообщалось, что благодаря российской помощи некоторое количество самолетов МИГ-29 военно-воздушных сил дружественной арабской страны модернизированы до уровня МиГ-29СМТ. Однако в настоящее время сирийские источники указывают о наличии более простого варианта МиГ-29СМ.

Тем не менее, даже в таком виде они могут выходить победителями в воздушных схватках с самолетами пятого поколения. Это возможно благодаря отличной маневренности, а также улучшенным оптико - локационным станциям, способным в скрытом режиме обнаруживать противника.

На вооружении сирийских ВВС появились и современные российские ракеты "воздух-воздух" Р-77, имеющие помехозащищенные активные головки самонаведения.

Улучшенные "двадцатьдевятые" также научились применять по наземным объектам корректируемые боеприпасы различных типов.

Сейчас, судя по появившимся в Сети материалам, сирийские пилоты, заняты освоением этой современной техники.

Дмитрий Лемешко