Новая паника в Армении: Если Азербайджан приобретет «Полонез»



Реактивная система залпового огня "Полонез" на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.

Источник: © Sputnik, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Реактивная система залпового огня "Полонез" на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.Источник: © Sputnik, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Термин «гонка вооружений» в годы «холодной войны» относился к числу наиболее «употребительных» — по крайней мере в советской прессе. Журналисты-международники всячески обличали правительства стран Запада, которые «раздувают военные расходы» за счет сокращения ассигнований на социальные нужды.

И даже Евгений Евтушенко в своей поэме «Фуку!» писал: «Брюхо набили крысы-ракеты хлебом голодных детишек планеты. Крысы-подлодки, зубами клацающие, — школ и больниц непостроенных кладбища».

Сегодня, несмотря на стремительное наращивание военных мускулов по обе стороны западных границ РФ и восточных — стран НАТО, от термина «гонка вооружений» российские журналисты стремятся воздерживаться. Во-первых, термин этот для нынешних федеральных каналов, чью вещательную политику «Новая газета» однажды охарактеризовала, как «говорит и показывает подворотня», слишком сложный.

Во-вторых, даже у российской аудитории нет-нет, да зародится вопрос: а может, не надо было «вставать с колен» и грозить Западу «Арматами», «Искандерами» и прочими «Ярсами»? Может, тогда не пришлось бы Дмитрию Анатольевичу объяснять пенсионерам в Крыму «Денег нет, но вы держитесь»? И не забывать, что именно гонка вооружений сыграла роковую роль в судьбе СССР — «экономная экономика» Советского Союза ее банально не выдержала?

Не то, чтобы советскую номенклатуру с ее «спецмагазинами», «спецсанаториями», «спецбольницами» и прочими атрибутами «спецрая» так уж волновали талоны на мясо и масло, пустые прилавки и километровые очереди за синюшными курами — просто в какой-то момент стало понятно, что выдерживать с США «оружейный паритет» Советскому Союзу не по силам и не по карману, а значит, надо идти на политические уступки.

Свои проблемы с «гонкой вооружений», уже в региональном масштабе, нарастают и в Армении. Где местные эксперты с тревогой и страхом обсуждают даже не новости, а предложения, что Азербайджан может закупить в Беларуси ракетную систему «Полонез».

О том, что эта система по своим тактико-техническим характеристикам может успешно конкурировать с ОТРК «Искандер», подаренными Россией Армении, «источники», осведомленные о тонкостях ракетных и артиллерийских систем, говорят уже давно. А после поездки министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Минск и появления в официальной хронике его фотографии как раз на фоне «Полонеза» эти разговоры приобрели понятную конкретику — притом что ни в Баку, ни в Минске официальных подтверждений «утечек» и предложений насчет «Полонезов» нет. Но в результате в Армении «политическая музыка» зазвучала в виде смеси паники с агрессией.

Во всяком случае, ереванская «Аравот» со ссылкой на «Айкакан жаманак» вышла с аршинным заголовком: «Если Баку приобретет «Полонез», Армения должна нанести удар первой». И паническим тоном сообщает: реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез» белорусского производства по своим характеристикам практически не уступает оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер».

«Полонезы» действительно оружие более чем серьезное. Как сообщает Sputnik Азербайджан, генерал-лейтенант в отставке, бывший командир корпуса ВС Азербайджана, эксперт МО Яшар Айдемиров, комментируя высказывания ряда военных экспертов по поводу того, что по точности поражения цели и разрушительной силе аналогов «Искандерам» не существует, заметил: реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез» белорусского производства по своим характеристикам практически не уступает «Искандерам».

Эксперт также напомнил, что «Полонез» во время своего практического применения в ходе государственных испытаний летом 2016 года успешно продемонстрировал все свои возможности, описанные в характеристике. «Самое главное, они с точностью поразили все цели. Система, которая надежно и эффективно прошла испытание, способна наносить удары на больших площадях и с максимальной точностью», — отметил он.

В связи с чем следует отметить, сказал военный эксперт, что принятие на вооружение азербайджанской армии «Полонезов» наряду с многократным усилением военного арсенала и боеспособности ВС Азербайджана позволит еще более укрепить перевес страны в военном балансе в регионе.

Генерал-лейтенант напомнил, что в настоящее время самыми мощными системами вооружения, существующими в мире, считаются межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Экономическая мощь Азербайджана позволяет нашей стране приобрести и эти ракетные комплексы.

«Но есть ли в этом нужда? Конечно же, нет. Потому что наш противник находится не в тысячах километров от нас, а на нашей же территории. Поэтому нам нужны такие виды вооружения, как «Полонез», которые соответствовали бы географическим данным той территории, где будут вестись боевые операции», — заключил Айдемиров.

Как напомнил «Спутник», согласно заявленным производителем данным, система «Полонез» предназначена для высокоточного поражения расположенной на открытой местности и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной техники, других объектов противника на дальности 50-280, а в перспективе и более 300 км.

Эта ракетная система способна одновременно поражать восемь целей, при этом на максимальном удалении отклонение от заданных координат не превышает 30 метров. Если учесть, что «Полонез» — это ракетная система залпового огня, то данный показатель не может считаться погрешностью. Еще одним из преимуществ «Полонеза» является то, что он базируется на колесных шасси повышенной проходимости типа МЗКТ-7930 «Астролог». По этой причине применение «Полонезов» на территориях со сложным горным рельефом не создает никаких трудностей. Словом, Армении есть от чего забеспокоиться.

Здесь, правда, пытаются сделать вид, что все не так плохо. Во всяком случае, военный эксперт, координатор сайта razm.info Карен Вртанесян рассуждает на страницах «Аравот»: «По моему личному впечатлению, даже если Азербайджан рассматривает такие закупки, то такое решение имеет очень сильный пропагандистский компонент. В Азербайджане РСЗО настолько разнообразны и разношерстны, что такие закупки создают серьезные логистические проблемы с точки зрения военной логики. У них есть установки «Касирга» турецкого производства, совместные израильско-казахские установки «Х», «Смерч», конечно же, «Град», и прочее. Множество разных и разнообразных, непонятных различных средств, и добавляя к этому «зоопарку» систему «Полонез»… Это представляет собой больше пропаганду, «троллинг» Армении, акт запугивания».

Здесь, конечно, самое время вспомнить, как летом 2015 года на Южном Кавказе обсуждали «утечку», что Армения на предоставленный Россией кредит в 200 миллионов долларов намерена закупить «Искандеры». И как один из российских экспертов в интервью порталу «Свободная пресса» рассуждал, что армяне, мол, любят «потроллить» своих соседей. И убеждали в этом всех и вся, пока «Искандеры» не прошествовали по главной площади Еревана.

И вот теперь в Армении обсуждают возможную закупку Азербайджаном белорусских «Полонезов» на весьма показательном фоне. С одной стороны, Ереван «выплакал» у России очередной кредит — в 100 миллионов долларов. Правда, 10% от цены придется платить все-таки самим, и это Армении — задача почти непосильная.

Во всяком случае, армянский военный эксперт Вова Варданов уже заявил в интервью «Лрагир»: «Будь Россия добросовестным союзником, она предоставляла бы Армении оружие бесплатно». Но, с другой, прошлый 200-миллионный кредит не обеспечил ей желанного военного перевеса, что и проявилось во время апрельских боев. И самое главное, куда больше боевых возможностей «Полонеза» как таковых армянский истеблишмент пугает политическая сторона вопроса. «Оружейная сделка», которую обсуждал в Минске министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, подразумевает принципиально иной уровень политического партнерства между Азербайджаном и Беларусью.

И самое главное, в Ереване прекрасно понимают: в отличие от разрекламированных «Искандеров», на «кнопках» закупленных в Минске «Полонезов» будут руки азербайджанских офицеров.

В Баку не подписывали — назовем вещи своими именами — кабальных договоров с Россией, расплачиваясь собственным суверенитетом и отдавая под иностранный контроль собственные вооруженные силы. А вот это уже куда очевиднее и куда опаснее, чем тонкости тактико-технических характеристик «Искандеров» и «Полонезов».

Нурани