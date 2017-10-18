В России сложились условия для полноценной коммерциализации космической деятельности - Эксперт
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ОАО "Газпром космические системы".
Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Компания "Газпром космические системы первой в России стала реализовывать идею коммерциализации космической деятельности, заявил в интервью "Интерфаксу-АВН" в среду генеральный конструктор компании Николай Севастьянов.
"Создание нашего первого спутника "Ямал-100" было в прямом смысле технологическим прорывом, сопровождавшимся большими рисками, но в нас поверил Газпром, которому в связи с большой географией его деятельности, нужно было решить вопросы развития технологической связи. Но этот спутник также дал старт широкой коммерциализации спутниковой связи в России", - сказал Н.Севастьянов.
Он отметил, что сегодня в России сложились условия для полноценной коммерциализации космической деятельности.
"За 70 лет развития ракетно-космической промышленности государство вложило в отрасль очень большие средства. Сегодня значительные государственные инвестиции вкладываются в гражданские космические системы. Но любая промышленность когда-то должна начинать давать экономическую отдачу, производя гражданские системы для рынка", - сказал Н.Севастьянов.
По его словам, мировая практика показывает, что в рамках коммерциализации космической деятельности государство сначала перестает инвестировать или субсидировать гражданские спутники связи, потом и спутники наблюдения. А космические услуги покупают у коммерческих спутниковых операторов. Сейчас дело дошло до коммерческих контрактов на услуги грузовых и пилотируемых перевозок на Международную космическую станцию.
"Таким образом, государство в гражданских рыночных сегментах перекладывает инвестиционные риски создания новых космических систем на коммерческие компании, покупая у них услуги, значительно сокращая свои затраты на эти цели", - сказал Н.Севастьянов.
(Полностью текст интервью Н.Севастьянова опубликован на сайте "Интерфакса-АВН" в рубрике "Эксклюзив")
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18.10.2017
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