Dynamit Nobel Dynamics поставила партию гранатометов RGW-90 ССО Германии



ДУБМ Dual Few от немецкой компании Dynamit Nobel Defenc. Под поднятым защитным кожухом две пусковые установки ракет RGW 90.

Источник: www.arms-expo.ru ДУБМ Dual Few от немецкой компании Dynamit Nobel Defenc. Под поднятым защитным кожухом две пусковые установки ракет RGW 90.Источник: www.arms-expo.ru

ЦАМТО, 18 октября. Компания Dynamit Nobel Dynamics (DND) официально передала командованию Сил специальных операций Вооруженных сил Германии партию ручных гранатометов RGW-90.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, 90-мм гранатомет RGW-90 был разработан по инициативе командования Сил специального назначения KSK (Kommando Spezialkrafte) и Сил специального назначения ВМС Германии и обеспечивает поражение целей на дальностях от 20 до 1200 м. Масса гранатомета – 8,9 кг (с прицелом 11 кг), длина – 0,99 м. Планируется, что RGW-90 будут переданы и другим видам ВС Германии.

Церемония передачи RGW-90 состоялась в присутствии командующего немецким контингентом многонациональных сил генерал-лейтенанта Франка Лейденбергера (Frank Leidenberger), который сравнил полученные гранатометы с "квантовым прыжком", поскольку RGW-90 обеспечивает 100-процентную точность на дальностях от 300 до 600 м.

RGW-90 предназначен для поражения бронетанковой техники, укрепленных сооружений и целей в укрытиях.

Боеприпасы для гранатомета могут оснащаться различными боевыми частями, включая кумулятивную противотанковую / бронебойно-фугасную (HEAT-HESH), дымовую, осветительную и учебную.

Съемный прицел Dynahawk обеспечивает RGW-90 высокую точность даже на больших дальностях. Прицел может оснащаться приборами ночного видения. RGW-90 может применяться при стрельбе из ограниченного пространства.