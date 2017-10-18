Новая Зеландия готовится к проведению тендера по закупке 5 самолетов ВТА



Самолет C-130J в конфигурации специального назначения.

Источник: BAE Systems Самолет C-130J в конфигурации специального назначения.Источник: BAE Systems

ЦАМТО, 18 октября. Кабинет министров Новой Зеландии до конца года рассмотрит подготовленный Министерством обороны страны проект замены устаревающего парка самолетов военно-транспортной авиации C-130 "Геркулес", сообщает New Zealand Herald.

Программа FAMC (Future Air Mobility Capability) ВВС Новой Зеландии предусматривает приобретение пяти военно-транспортных самолетов для замены пяти C-130H "Геркулес" и двух "Боинг-757". Поставка первого самолета для замены C-130H планируется в феврале 2020 года, достижение начальной оперативной готовности – в феврале 2021 года, окончательной готовности – не позднее февраля 2024 года. Замена парка "Боинг-757" планируется до 1 февраля 2025 года с достижением начальной оперативной готовности 1 февраля 2026 года.

Японская компания Kawasaki Heavy Industries (KHI) предложила на тендер транспортный самолет C-2, Lockheed Martin – C-130J "Супер Геркулес", Embraer – KC-390. Европейский аэрокосмический концерн Airbus ранее активно продвигал Веллингтону самолет ВТА A-400M, однако в Минобороны Новой Зеландии его сочли слишком крупным и дорогостоящим для ВВС страны.

"Запрос об информации" было выпущен в августе прошлого года, ответы на который участвующие в тендере компании уже представили. Формально конкурс должен состояться во втором квартале 2018 года.