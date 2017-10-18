Гособоронзаказом этого года предусмотрена поставка ВКС России 16 истребителей-бомбардировщиков Су-34



Самолет Су-34. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Самолет Су-34. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 18 октября. Воздушно-космические силы России получили очередную партию серийных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П.Чкалова и совершили перелет к месту постоянной дислокации.

Всего гособоронзаказом этого года предусмотрена поставка ВКС России 16 самолетов Су-34.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Самолет оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Дальность полета Су-34 – до 4 тыс. км, максимальная скорость – до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка – до 8 т. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.