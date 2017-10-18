Первые поставки МС-21 начнутся в 2019 году с 10-15 самолетов



Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017.

Источник: AndreyIKT / russianplanes.net Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017.Источник: AndreyIKT / russianplanes.net

Первые поставки пассажирского самолета нового поколения МС-21 начнутся в 2019 году с 10-15 самолетов, затем объемы будут увеличены до 20-30 машин, ориентировочно с 2022 года планируется выйти на полную мощность - до 70 машин в год, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"С учетом того, что на сегодняшний день максимальная производственная мощность ИАЗ ("Иркутский авиационный завод". - RNS) составляет до 70 машин в год, первые два года, как правило по опыту, уходят на запуск производства и стыковку всех поставщиков, первые поставки мы планируем начать с 2019 года. На начальном этапе это будет примерно 10-15 машин в год, дальше мы рассчитываем наращивать объемы до 20-30 машин в год. На третий-четвертый год мы рассчитываем выйти на полную мощность", - сказал он.

Портфель "твердых" заказов на МС-21 на текущий момент - 175 самолетов.

"К этому времени, я уверен, у нас будут дополнительные "твердые" заказы. С учетом того, что по данной классификации машин только у российского рынка на период до 2030 года запросы составляют более 1 тыс. машин. И мы хотим успеть забрать эту нишу у наших зарубежных коллег", - добавил Мантуров.

Сейчас первый опытный самолет МС-21 проходит второй этап сертификационных испытаний. Сертификат летной годности планируется получить в 2019 году.

"Аэрофлот" ожидает заключения контракта на 50 МС-21, у Red Wings - "твердый" контракт на 16 лайнеров, среди заказчиков самолета также авиакомпании "Ангара", "Алроса".