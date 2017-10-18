США готовы поставлять Индии электромагнитные катапульты для авианосцев



Структурные компоненты катапульты EMALS.

Источник: Командование авиационных систем ВМС США Структурные компоненты катапульты EMALS.Источник: Командование авиационных систем ВМС США

Администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность поставлять индийским ВМС новейшие электромагнитные катапульты EMALS, сообщает агентство PTI со ссылкой на источники.

Стартовые катапульты применяются на авианосцах для разгона самолетов при взлете. В настоящее время в подавляющем большинстве используются паровые катапульты.

Система EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) разрабатывается компанией General Atomics для замены паровых катапульт на американских авианосцах класса Gerald R. Ford (CVN 78). При этом ВМС США пока официально не ввели в эксплуатацию новую систему.

Катапульта системы EMALS в сравнении с паровыми обеспечивает достижение большего импульса толчка при снижении общей массы катапульты и улучшении ряда характеристик.

Индия официально проявила интерес к новой системе еще во времена администрации Барака Обамы. В понедельник администрация Трампа ответила индийским властям, что Вашингтон готов в будущем предоставить Индии новую технологию, пишет PTI со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство обращает внимание, что ответ администрации Трампа пришел в преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который ожидается в ближайшие недели. Кроме того, в конце сентября Индию посетил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Индия и США в последние годы наращивают сотрудничество в оборонной сфере. В прошлом году, при администрации Обамы, Индия получила статус "Основного партнера США по обороне".

Кроме того, в конце августа того же года страны подписали "Меморандум о согласии по логистическому обмену (LEMOA)" - соглашение по военной логистике, которое позволяет странам ввести удобную платежную систему, чтобы использовать военные базы друг друга для технической поддержки, обслуживания, дозаправки и других действий.