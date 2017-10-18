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Новейший истребитель ВВС Израиля повредился после столкновения с птицами

19.10.2017 РИА Новости 133 0
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F-35I
Первые два построенные для ВВС Израиля истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) во время перелета через Атлантику из США в Израиль, 11.12.2016 (с) министерство обороны США.
Источник: МО США

Истребитель новейшего, пятого поколения F-35, недавно поступивший на вооружение ВВС Израиля, получил повреждения, столкнувшись в воздухе с двумя птицами, и находится на ремонте, сообщили военные.

В письменном ответе на запрос РИА Новости армейская пресс-служба подтвердила сообщения об инциденте, которые ранее появились в ряде местных СМИ, и подчеркнула, что ущерб незначителен, а его устранение займет несколько дней.

"При подготовке F-35 к посадке в штатном режиме… были обнаружены мелкие повреждения после столкновения двух птиц с самолетом", - сообщили военные, добавив, что истребитель американского производства совершал тренировочный полет.

"Самолет благополучно приземлился на базе и был направлен на техническое обслуживание, как это обычно бывает в подобного рода ситуациях. Самолет вернется в строй в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

Израиль заказал в США 50 F-35 и уже получил семь из них. Он остается единственным обладателем машин пятого поколения на Ближнем Востоке. В израильских ВВС истребителям присвоили имя "Адир" - "могучий" в переводе с иврита. Довести их до состояния готовности к боевому применению планируется к концу 2017 года, хотя некоторые зарубежные СМИ уже приписывают им участие в военных операциях, в том числе в Сирии.

В понедельник ВВС Израиля разбомбили к востоку от Дамаска батарею ПВО в ответ на обстрел авиагруппы, выполнявшей разведывательное задание в воздушном пространстве Ливана. Все самолеты благополучно вернулись на свои базы, сообщили военные. Позднее государственная радиостанция "Кан-Бет" рассказала, что принципиальное решение об уничтожении сирийской батареи "Рамадан", вооруженной советскими зенитно-ракетными комплексами С-200, израильское командование приняло еще пять недель назад, когда та проявила себя, в очередной раз открыв огонь по самолетам еврейского государства.
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
США
Продукция
F-35
С-200

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