Сербия купит истребители МиГ-29 и комплексы С-300 у Белоруссии
|
|
Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко
Сообщается, что сделка по приобретению комплексов ПВО и истребителей МиГ-29 может быть заключена уже в ноябре.
Как сообщает DefenseNews, сделка будет подписана в рамках визита президента Сербии Александера Вучича в Минск в ноябре текущего года. Источники издания отмечают, что закупка С-300 и МиГ-29 в Белоруссии может оказаться значительно выгоднее предложения, полученного МО Сербии от России.
По данным издания, Минобороны Сербии может закупить до семи истребителей МиГ-29. Принадлежность и состояние истребителей ВВС РБ при этом не сообщаются.
|
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Life.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.10.2017 Сербия модернизирует средства противовоздушной обороны
19.09.2017 ВВС Израиля провели учение в Болгарии
07.09.2017 Новые Як-130 из Белоруссии впервые примут участие в учениях под Астраханью
05.09.2017 Учения противовоздушной обороны СНГ начались в Астраханской области
28.08.2017 Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
22.08.2017 Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
07.08.2017 Зрители конкурса "Ключи от неба-2017" в Астраханской области увидят авиашоу
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы