Сербия купит истребители МиГ-29 и комплексы С-300 у Белоруссии



Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017.

Источник: © Sputnik / Виктор Толочко Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017.Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

Сообщается, что сделка по приобретению комплексов ПВО и истребителей МиГ-29 может быть заключена уже в ноябре.

Как сообщает DefenseNews, сделка будет подписана в рамках визита президента Сербии Александера Вучича в Минск в ноябре текущего года. Источники издания отмечают, что закупка С-300 и МиГ-29 в Белоруссии может оказаться значительно выгоднее предложения, полученного МО Сербии от России.

По данным издания, Минобороны Сербии может закупить до семи истребителей МиГ-29. Принадлежность и состояние истребителей ВВС РБ при этом не сообщаются.