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Сербия купит истребители МиГ-29 и комплексы С-300 у Белоруссии

19.10.2017 Life.ru 182 0
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Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

Сообщается, что сделка по приобретению комплексов ПВО и истребителей МиГ-29 может быть заключена уже в ноябре.

Как сообщает DefenseNews, сделка будет подписана в рамках визита президента Сербии Александера Вучича в Минск в ноябре текущего года. Источники издания отмечают, что закупка С-300 и МиГ-29 в Белоруссии может оказаться значительно выгоднее предложения, полученного МО Сербии от России.

По данным издания, Минобороны Сербии может закупить до семи истребителей МиГ-29. Принадлежность и состояние истребителей ВВС РБ при этом не сообщаются.
18.10.2017
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Страны
Белоруссия
Россия
Сербия
Продукция
МиГ-29
С-300

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