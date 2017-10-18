Контракт на поставку Саудовской Аравии С-400 готов, заявил Чемезов



Комплекс С-400, развернутый в Сирии.

Источник: Рогулин Дмитрий / ТАСС Комплекс С-400, развернутый в Сирии.Источник: Рогулин Дмитрий / ТАСС

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Контракт на поставку Саудовской Аравии новейшей российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" готов, ожидается решение Эр-Рияда, при этом передачи технологий не предусматривается, заявил в среду РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Ранее сообщалось, что РОЭ и Саудовская военно-промышленная компания (SAMI) подписали контракт о локализации производства автоматов АК-103, а также "достигли договоренностей на поставку систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и других вооружений.

"Это от них будет зависеть, у нас контракт готов. Они должны принять решение. Переговоры уже закончились, надо чтобы контракты вступили в силу. Когда у них решение будет принято о вступлении в силу, значит, будет поставка", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о сроках поставки С-400 в Саудовскую Аравию.

Как уточнил глава "Ростеха", контракт не предусматривает передачу Саудовской Аравии технологий производства С-400.

"Пока нет", - сказал Чемезов.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии в 2007 году.