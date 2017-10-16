Из Заполярья с гарантией



Российский авианосец "Адмирал Кузнецов".

Источник: © AFP 2016, Alexey Panov / ITAR-TASS Российский авианосец "Адмирал Кузнецов".Источник: © AFP 2016, Alexey Panov / ITAR-TASS

Где, когда и в какие сроки будет модернизирован и возвращен ВМФ единственный в России авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

Современные корабли и суда сложны в проектировании, требуют больших затрат на постройку и должны служить долго. Что может и должно этому условию способствовать? О проблемах и перспективах российского судоремонта как суботрасли в беседе с нашими корреспондентами размышляет заместитель генерального директора - начальник управления технического надзора и сервисного обслуживания Центра судоремонта "Звездочка" Олег Антушев.

Так повелось, что судоремонт остается в тени судостроения. Понятно, что конструкторы и строители заинтересованы в новых заказах. Поэтому призывают концентрировать внимание и ресурсы на новострое. А если посмотреть на ситуацию глазами тех, кто эксплуатирует корабли и гражданские суда? Где тут золотая середина?

Олег Антушев: В жизненном цикле корабля - а именно такой, комплексный, подход сейчас утверждается - разные виды ремонта являются строго обязательными плановыми операциями. Наряду с боевой или просто службой это такие же естественные этапы. Периодичность, виды и порядок выполнения ремонтов закладываются конструкторами еще на стадии проектирования. Для боевого корабля ремонт - это в первую очередь поддержание технических и боевых качеств на современном уровне.

Иначе он не способен решать задачи, для которых создан - противостояние противнику и обеспечение собственной живучести?

Олег Антушев: Разумеется. Скажу больше: из заводского ремонта корабль, как правило, выходит с такими показателями по основным характеристикам, которые превышают построечные. Применение новых материалов, новой техники, устранение недочетов проектирования и постройки без замены основной платформы - корпуса, силовой установки, общекорабельных систем - существенно экономит государственные средства, отпущенные ВМФ на решение его задач. Плюс - экономия времени. Строительство - существенно более продолжительный процесс.

Однако все ли, что держится на плаву, надо ремонтировать?

Олег Антушев: Речь о кораблях, которые имеют запас ресурса, являются ремонтопригодными и могут быть модернизированы. Второй нюанс в том, что при планировании ремонтов надо учитывать темпы ввода в строй кораблей следующих поколений. Если эти темпы не обеспечивают сбалансированный корабельный состав, то решать эту проблему возможно только за счет ремонтов и модернизаций.

Баланс между строительством и ремонтом должен строиться исходя из задач сохранения и развития научного и промышленного потенциала обоих направлений -главным образом путем долговременного планирования работ. К этому нужно стремиться, учитывать это в основных доктринальных документах.

Олег Антушев (справа) и генеральный директор ЦС "Звездочка" Николай Калистратов, за плечами которого - 44 года в корабельном деле, десятки восстановленных и возвращенных в боевой состав атомных субмарин, а еще - уникальный опыт модернизации аналогичного крейсера "Адмирал Горшков" в авианосец "Викрамадитья" для ВМС Индии. Источник: Пресс-служба ЦС "Звездочка"

Какие решения сегодня могут поддержать на необходимом уровне и обеспечить развитие судоремонта как суботрасли?

Олег Антушев: Самое очевидное решение состоит в строгом следовании предписаниям регламентов по ремонту кораблей - и по срокам, и по объемам. Однако такое "идеальное" решение сегодня малодостижимо в силу ограниченности ресурсов - материальных, финансовых, производственных...

Следует искать равновесную золотую середину. Например, выполнять заводские и средние ремонты с модернизацией для кораблей 1-го ранга, имеющих запас ресурса. В остальных случаях выполнять ремонты по техническому состоянию, либо сервисное обслуживание с продлением срока службы. При этом решения по объемам работ должны основываться на результатах мониторинга технического состояния наиболее ответственного корабельного оборудования, проводимого с достаточной частотой, в идеале - непрерывно. При этом надо шире использовать для подобного мониторинга средства диагностики и компьютерного анализа.

Что это дает на практике?

Олег Антушев: К примеру, внедрение такого подхода на стратегических АПЛ проектов 667БДР и 667БДРМ позволяет устранить львиную долю организационных и технических проблем при продлении сроков службы. Этот опыт НИПТБ "Онега" и "Звездочки" должен применяться и на надводных кораблях. Такой подход позволит планово готовить производство и сами верфи к ожидаемому ремонту. Необходим механизм, при котором поставка заменяемого оборудования, комплектующих и материалов, разработка ремонтной документации, изготовление технологической оснастки будут производиться до постановки корабля в завод. Это особенно важно для больших кораблей, для ремонта которых приходится осуществлять значительные закупки.

Срок службы авианосцу "Адмирал Кузнецов" после ремонта и модернизации продлят на десять лет

В качестве примера можно привести авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", ремонт которого потребует в сжатые сроки изготовить и поставить большое количество оборудования и комплектующих. Номенклатура специфичная, и с учетом состояния многих машиностроительных предприятий может изготавливаться в очень ограниченных объемах.

Официальными лицами было заявлено, что "Адмирал Кузнецов" по завершении похода встанет в ремонт. Какое-то понимание сроков и объемов работ уже есть?

Олег Антушев: Напомню, что "Адмирал Кузнецов" построен в 1991 году. В эксплуатации находится более 25 лет. Заводских ремонтов за весь срок службы не проходил. Износ комплексов и систем - как технический, так и моральный - более чем значительный. Кроме "Кузнецова" кораблей подобного класса у нас в стране нет. Перспективный авианосец находится на стадии подготовки к техническому проектированию. Наличие в составе флота такого корабля - это в первую очередь вопрос сохранения и развития палубной авиации. Поэтому правительством было принято решение о проведении его заводского ремонта с выполнением модернизации основных комплексов и систем. "Звездочка" определена головным исполнителем работ.

А где именно, на какой верфи, будет производиться ремонт?

Олег Антушев: Таким местом предварительно спланирован наш филиал СРЗ-35. В настоящее время проводятся организационно-технические мероприятия по определению объемов ремонта и модернизации корабля, сроков их выполнения. До конца года должен быть подготовлен проект госконтракта, определяющий основные параметры и условия работ. После ремонта корабль должен будет прослужить еще минимум 10 лет. Для "Звездочки" корабль новым заказом не является - ежегодно СРЗ-35, в рамках контрактов на сервисное обслуживание, выполняет на нем ремонтные работы. Накоплен значительный опыт выполнения средних ремонтов кораблей ВМФ различных поколений, есть специалисты, производственная база, налажено взаимодействие с органами военного управления, научными и специализированными организациями промышленности. Уверен, мы сможем выполнить ремонт "Адмирала Кузнецова".

Какие трудности прогнозируете?

Олег Антушев: Корабль, как уже сказано, построен советской промышленностью четверть века назад. Часть оборудования находится в состоянии, требующем агрегатной замены. Производство большей части такого оборудования за 25 лет утрачено, а его складские запасы отсутствуют. Потребуется проектная проработка по замене такого оборудования на современные отечественные аналоги. Значительная часть подлежащих модернизации комплексов потребует проектирования, приемо-сдаточных испытаний. Большую часть испытаний придется выполнять, совмещая с корабельными, вопреки сложившейся практике.

Отдельный большой вопрос - это решение задач обеспечения технического взаимодействия корабельных систем с летательными аппаратами. Проведенный в 2016 году ремонт показал, что следует ожидать проблем, связанных с рассогласованием техзаданий, формируемых по специализации ВМФ и ВКС. Неминуемо будет возникать необходимость в проведении дополнительных разработок, выявляемых уже на стадии ремонта, а возможно, и испытаний.

Если нам удастся организовать межведомственное взаимодействие на том же уровне, что и во время подготовки корабля к участию в антитеррористической операции у берегов Сирии, то это станет важным фактором ритмичности работ и гарантией их своевременного завершения.

"Звездочка" ежегодно сдает по два-три корабля из ремонтов и модернизации, причем разных проектов. Какие общие подходы следует применять в судоремонте?

Олег Антушев: Необходимо переходить от контрактов на конкретные работы к контрактам обеспечения всего жизненного цикла корабля. Долгосрочное планирование - это понимание сроков, объемов и стоимости не только самих ремонтных работ, но и мероприятий по подготовке производства. Это возможность опережающего решения вопросов планирования и распределения конструкторских, технологических и производственных ресурсов, а также межведомственных согласований - всего того, что сегодня является главным препятствием к поддержанию сроковой и ценовой дисциплины.

"Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России. Что помогает сохранять лидерские позиции?

Олег Антушев: Заводу удалось пройти через сложные времена, избежав крупных сокращений, сохранив преемственность поколений. А в судоремонте очень важен фактор профессионализма. Ведь ремонт - это творческая, чаще всего несерийная работа, которая дает рабочим, инженерам и руководителям не только богатый опыт, но и широкий технический кругозор. Мы видим, как утрата такой преемственности подкосила потенциал других судоремонтников.

Безусловно, в достижении лидерства сыграло свою роль и то обстоятельство, что сохранялась стабильность управления. За шестьдесят с лишним лет работы завода сменилось всего пять генеральных директоров. Григорий Просянкин, к примеру, руководил "Звездочкой" 16 лет, а после еще четырнадцать - "Севмашем".

Лидерство в нашем случае - это не столько почетный статус, сколько целый комплекс обязанностей. У нас нет права воротить нос от кораблей, которые размещаются в ремонт, какими бы проблемными и низкорентабельными эти контракты ни были. У нас нет права ждать, пока новые подходы и методики будут отработаны на других верфях. Мы в силу нашего положения обязаны творить, применять, учить, тащить за собой и вытаскивать не только других судоремонтников, но и машиностроителей.

Тем временем

Ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" начнется в 2018 году на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске (филиал Центра судоремонта "Звездочка") - как о вопросе, уже решенном, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. "В начале следующего года авианесущий крейсер будет там", - цитирует агентство своего собеседника. Сейчас у корабелов и минобороны как заказчика ответственный момент согласования объемов, срока и стоимости предстоящих работ. Стремление военных понятно - уплотнить, насколько возможно, сроки ремонта и вернуть обновленный крейсер вместе с авиакрылом в боевой состав ВМФ России. Но в таком деле чудес не бывает, а малоприятных сюрпризов - на каждом шагу, что наглядно показал опыт модернизации на "Севмаше" аналогичного корабля для ВМС Индии. При нынешнем состоянии крейсера "Адмирал Кузнецов" и задач по его ремонту с обновлением госконтракт может быть заключен на срок не менее 3,5 лет - на это указывают собственные источники "РГ". А с учетом дополнительных работ, заявленных флотом, уйдут и все четыре года.

Как это было

На время ремонта экипаж и корабелы стали одной командой

"Адмирал Кузнецов", как известно, впервые в истории российского флота применялся в боевой операции. Вы лично руководили проектом восстановления технической готовности крейсера и подготовки его к походу. Как эта работа выполнялась?

Олег Антушев: "Адмирал Кузнецов" - первостепенный, но не единственный корабль, участвовавший в походе к берегам Сирии, на котором "Звёздочка" в первой половине 2016 года выполняла восстановительные работы. К походу были подготовлены все корабли авианосной группы, в том числе боевые корабли охраны и суда обеспечения. Конечно, наиболее сложной задачей по срокам и объемам было восстановление технической готовности авианосца.

Эти работы в соответствии с поручением президента России выполнялись на базе нашего мурманского филиала "35 СРЗ". На корабле был проведен ремонт электромеханического оборудования и систем, модернизированы отдельные радиотехнические комплексы, связанные в первую очередь с обеспечением полетов новых летательных аппаратов МиГ-29К и Ка-52К. Полностью переоборудованы корабельные погреба для размещения нового авиационного боезапаса.

Мало кто знает, что во время этого ремонта корабль не выводился из эксплуатации...

Олег Антушев: Это так. Экипаж во время ремонтных работ не прекращал свою ежедневную деятельность - жил на корабле, нес службу, занимался боевой подготовкой. Дважды корабль выходил в море на продолжительные испытания новых комплексов и новых самолетов, отрабатывал учебные задачи. Нам приходилось не просто синхронизировать график ремонта с ритмом боевой подготовки, но и прилагать огромные усилия, чтобы эта синхронность поддерживалась - причем не в масштабе суток, а в масштабе часов. Такая же жесткая дисциплина по срокам требовалась и от поставщиков комплектующих и оборудования, всех соисполнителей работ.

Работы на корабле проводились круглосуточно в трехсменном режиме. В них были задействованы более трех десятков предприятий. Выполнение работ курировал лично вице-премьер Дмитрий Рогозин. Для эффективного межведомственного взаимодействия промышленности, органов военного управления ВМФ и ВКС под началом Военно-промышленной комиссии была создана рабочая группа. Благодаря ее работе нам удалось в необычайно короткие сроки решать массу сложнейших вопросов по самым разным аспектам - от выработки и согласования технических решений до принуждения поставщиков к жесткому соблюдению графиков.

В результате всех этих усилий корабль фактически приобрел назначение ударного авианосца, способного наносить удары палубной авиацией по наземным целям.

Был момент, когда с палубы "Кузнецова" любовались вышедшим на испытания авианосцем "Викрамадитья", как стал называться после модернизации для индийских ВМС наш крейсер "Адмирал Горшков". Хочется верить, "адмиралы" еще встретятся в море. И неизвестно, кто кому тогда позавидует... Источник: © РИА Новости

Но был повод и для язвительных комментариев. Мы имеем в виду черный дым из трубы "Кузнецова"...

Олег Антушев: Да, повышенное дымление главной энергоустановки взбудоражило общественность. Правда, мало кто акцентировал внимание на эпизодичности такого дымления. Появление густого дыма проявлялось только на "переходных" режимах при наборе скорости до 20 узлов и более. А все дело в том, что полномасштабный ремонт установки не вписывался в директивные сроки, поэтому было принято решение выполнить поддерживающий ремонт главных котлов, провести обследование и замену отдельных элементов. Не надо забывать, что эта ГЭУ служит уже 25 лет, при этом промышленность и экипаж обеспечили ее надежную и безопасную работу.

Ирония по поводу дыма так и осталась иронией. Объективная реальность состоит в том, что "Кузнецов" поставленные перед ним задачи выполнил.

Вы сами довольны результатом работы?

Олег Антушев: Такие объемы модернизации и ремонта в столь сжатые сроки при нахождении корабля в боевом составе в нашей истории выполнялись впервые. Был получен опыт проведения масштабных работ без вывода крейсера из эксплуатации в удалении от головного предприятия. И "Кузнецов", как уже сказано, свои задачи выполнил. Получается, что опосредованно и мы приняли участие в борьбе с мировым терроризмом. Наша работа была отмечена правительством и командованием ВМФ. И это, согласитесь, не может не приносить удовлетворения.

Евгений Гладышев, Александр Емельяненков