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В 2018 году у МВД и Росгвардии может появиться щит, бьющий током

19.10.2017 РИА Новости 358 3
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Поликарбонатный щит со встроенным электрошокером может появиться на вооружении сотрудников МВД и Росгвардии в конце 2018 года, сообщила журналистам на выставке "Интерполитех" генеральный директор компании-разработчика "Март Групп" Екатерина Столяревская.

"Мы надеемся, что к концу 2018 года щит уже будет стоять на вооружении", - сказала она.

Представляя новинку, Столяревская рассказала, что это модифицированный щит из поликарбоната, который уже стоит на вооружении, в базу которого внедрена электрошоковая составляющая. В ручку щита вставлена электроника, которая позволяет передавать электрический разряд на поверхность щита.

"По поверхности щита проходит разряд, это сделано для того, чтобы нельзя было выхватить, и при необходимости самого агрессивного противника остановить", - сказала Столяревская.

При этом щит разработан скорее для спецопераций, чем для работы на массовых акциях и митингах, однако решение о его применении будет приниматься руководством правоохранительных органов. По словам Столяревской, разработка уже прошла медицинские испытания, в ближайшее время начнутся государственные испытания изделия.

"Заинтересовались в первую очередь оперативные органы, ОМОН, подразделения Росгвардии, в рамках МВД тоже есть структуры, которые могли бы воспользоваться подобными изделиями", - добавила Столяревская.
17.10.2017
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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
ID: 1949
1704
№1
19.10.2017 03:32
Ну да, в давке, где могут прижать к щиту кого угодно, старушку, ребёнка - очень полезное устройство. Интересно на ком испытывали?
0
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IL
Леонид Андреич
81
№2
19.10.2017 04:21
..Оно ведь как в жизни.. где какой щит - там такой и меч..

Ой, не пришлось бы в Кремлёвские Курсанты африканцев набирать.. своим-то против своего народа - ведь стыдно станет.. да ещё с электричеством..
0
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RU
Байкал57
404
№3
19.10.2017 07:46
Старушка с великовозрастным ребенком приползла на несанкционированный митинг этож здорово, балбес получит заряд на всю жизнь и будет хорошим человеком, а бабушке повысить пенсию за это. Ласковым уговором бесполезно шизу лечить. В кадетсткой школе г.Москвы на тренировке тэквандо бабушка с черным поясом и внук балбес постоянно колошматят друг-друга всю тренировку, и она еще заставляет сильней бить её.
0
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