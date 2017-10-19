В 2018 году у МВД и Росгвардии может появиться щит, бьющий током



Сотрудники Росгвардии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев Сотрудники Росгвардии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Поликарбонатный щит со встроенным электрошокером может появиться на вооружении сотрудников МВД и Росгвардии в конце 2018 года, сообщила журналистам на выставке "Интерполитех" генеральный директор компании-разработчика "Март Групп" Екатерина Столяревская.

"Мы надеемся, что к концу 2018 года щит уже будет стоять на вооружении", - сказала она.

Представляя новинку, Столяревская рассказала, что это модифицированный щит из поликарбоната, который уже стоит на вооружении, в базу которого внедрена электрошоковая составляющая. В ручку щита вставлена электроника, которая позволяет передавать электрический разряд на поверхность щита.

"По поверхности щита проходит разряд, это сделано для того, чтобы нельзя было выхватить, и при необходимости самого агрессивного противника остановить", - сказала Столяревская.

При этом щит разработан скорее для спецопераций, чем для работы на массовых акциях и митингах, однако решение о его применении будет приниматься руководством правоохранительных органов. По словам Столяревской, разработка уже прошла медицинские испытания, в ближайшее время начнутся государственные испытания изделия.

"Заинтересовались в первую очередь оперативные органы, ОМОН, подразделения Росгвардии, в рамках МВД тоже есть структуры, которые могли бы воспользоваться подобными изделиями", - добавила Столяревская.