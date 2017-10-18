НАСА рассказало о разгерметизации "Союза" с тремя космонавтами
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Луна виднеется в небе рядом с куполом парашюта, на котором спускают капсулу космического корабля «Союз», 16 сентября 2011 года, Казахстан. Внутри капсулы находятся два российских космонавта и астронавт НАСА, возвращающиеся на Землю после пребывания на борту МКС.
Источник: Ростех
Капсула "Союз МС-02" при спуске на поверхность Земли в апреле оказалась разгерметизированной. Об этом на заседании Консультативного комитета НАСА по МКС заявил его председатель Томас Стаффорд, сообщает Space News.
Бывший астронавт НАСА заметил, что падение давления внутри капсулы с тремя членами экипажа произошло на высоте примерно восьми километров после раскрытия парашюта.
"Пряжка ударила в сварной шов, что вызвало разгерметизацию, из-за чего часть воздуха покинула капсулу", — сказал Стаффорд.
Произошедшее, по словам председателя комитета, не представляло опасности для людей, однако вызывает много вопросов к безопасности российских пилотируемых кораблей "Союз".
Заседание Консультативного комитета НАСА по МКС произошло 16 октября. На следующий день слова Стаффорда подтвердил пресс-секретарь НАСА Гарри Джордан. Он заявил, что инцидент произошел 10 апреля 2017 года во время посадки капсулы "Союз МС-02".
Джордан отметил, что НАСА направило "Роскосмосу" ряд дополнительных вопросов о случившемся.
После публикации американскими СМИ материалов об инциденте с "Союзом МС-02" госкорпорация, как сообщает РИА Новости, отметила, что "ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты".
Проникновение внешнего воздуха в капсулу должно происходить на высоте пяти километров.
Вплоть до появления в американских СМИ информации о случившемся "Роскосмос" не сообщал об инциденте, произошедшем 10 апреля.
"Союз МС-02" стартовал к МКС 19 октября 2016 года с россиянами Сергеем Рыжиковым, Андреем Борисенко и американцем Робертом Кимбро на борту. Также по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла корабль доставил к МКС частицы мощей преподобного Серафима Саровского.
Космонавты и астронавт, а также останки Серафима Саровского вернулись на Землю 10 апреля. Частицы мощей переданы в храм Преображения Господня в подмосковном Звездном городке для поклонения верующих.
Российский транспортный пилотируемый космический корабль "Союз МС-02" является модернизированной версией "Союза ТМА-М". Предполагается, что "Союз МС" будет последней модификацией кораблей серии "Союз", после чего людей на околоземную орбиту Россия будет доставлять на создаваемом "Роскосмосом" корабле "Федерация".
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18.10.2017
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