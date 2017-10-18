Гендиректор ОЗХО: уничтожение Россией химического оружия — знаковое событие



Ахмет Узюмджю.

Источник: © AP Photo/Peter Dejong Ахмет Узюмджю.Источник: © AP Photo/Peter Dejong

Завершение Россией программы уничтожения химического оружия стало важной вехой на пути ликвидации отравляющих веществ во всем мире. В интервью ТАСС генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю рассказал о том, почему этому событию придается такое большое значение, как дальше будут развиваться отношения с РФ, а также поделился своим видением относительно будущего организации.

— Как ОЗХО оценивает факт завершения Россией программы уничтожения химического оружия? Каким вы видите дальнейшее сотрудничество между Россией и ОЗХО с учетом этого достижения?

— Завершение Россией программы уничтожения химического оружия является важной вехой в выполнении Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). Факты говорят сами за себя. Во время присоединения к конвенции Российская Федерация обладала самыми крупными запасами отравляющих веществ в мире в объеме 39 967 тонн, в том числе зарина, зомана, ви-икса, иприта и люизита — одних из самых смертоносных боевых отравляющих веществ, известных человечеству. В соответствии с конвенцией Российская Федерация обязалась уничтожить сотни тысяч заполненных и незаполненных боеприпасов — все, начиная от воздушных бомб до распылителей, а также уничтожить или перепрофилировать все объекты по производству химического оружия. Весь процесс уничтожения проходил под бдительным надзором со стороны ОЗХО. Достижение этого знакового события за 15 лет и с опережением графика является свидетельством приверженности России и высокого профессионализма ее экспертов.

Дальнейшее сотрудничество между Россией и ОЗХО я вижу в позитивном свете. Российская Федерация является одной из первых стран, подписавших КХО. У ОЗХО были конструктивные и партнерские отношения с Россией на протяжении всего процесса химической демилитаризации. Более того, Россия активно участвует в деятельности ОЗХО по всем направлениям в качестве члена исполнительного совета.

В будущем вклад России в деятельность ОЗХО имеет ключевое значение, поскольку организация переключает свое внимание с разоружения на предотвращение повторного появления химического оружия. В частности, организация обеспокоена подъемом химического терроризма. Этот вопрос рассматривается в рамках КХО. Мы понимаем, что это также вызывает обеспокоенность у Российской Федерации, и ОЗХО только выигрывает от ее участия в рабочей группе открытого состава по терроризму и подгруппе по негосударственным субъектам.

— Как идет процесс уничтожения химического оружия в других странах? Какие государства уничтожают свои запасы? Сколько химического оружия осталось ликвидировать?

— Прогресс, достигнутый за последние 20 лет в деле уничтожения химического оружия в соответствии с КХО, впечатляет. ОЗХО подтверждено уничтожение более 96% из 72 тыс. тонн заявленных боевых отравляющих веществ. Однако мир может быть уверен в том, что все химическое оружие ликвидировано, только после того, как четыре оставшиеся страны, Египет, Израиль, КНДР и Южный Судан, возьмут на себя обязательства по выполнению положений конвенции. Усилия по уничтожению продолжаются не только в отношении химического оружия, заявленного в качестве наследия холодной войны, но и в отношении старых отравляющих веществ, оставшихся со времен Первой мировой войны, и заброшенного химического оружия со Второй мировой войны.

Соединенные Штаты ликвидировали более 90% своих запасов, что подтверждено ОЗХО, и находятся на пути к выполнению своих обязательств по уничтожению к установленному по плану 2023 году. США обладали вторыми по величине запасами химического оружия после России. Завод по уничтожению химического оружия в Пуэбло планомерно работает с момента запуска в сентябре 2016 года, а завод в Блю-Грассе в скором времени начнет работу.

Остатки химического оружия в Ливии, которые были вывезены из страны в ходе международной миссии, возглавляемой ОЗХО, в настоящее время уничтожаются на специализированном объекте в Германии. Ожидается, что этот процесс завершится в этом году. Благодаря приверженности Ливии и международного сообщества, а также поддержке ОЗХО, мир может быть уверен в том, что эти отравляющие вещества никогда не станут оружием.

— Каким вы видите будущее организации? Какие наиболее важные задачи предстоит решать ОЗХО после уничтожения всего химического оружия в мире?

— Уничтожение последнего заявленного химического оружия ознаменует новую эру для организации и сместит наш фокус на предотвращение повторного появления химического оружия. В эпоху быстрого научно-технического прогресса и на фоне меняющегося ландшафта безопасности ОЗХО должна вести борьбу с предотвращением повторного появления химического оружия сразу на многих фронтах.

Угроза химического терроризма вполне реальна. Террористы имеют возможность создавать или приобретать химическое оружие. Они продемонстрировали свою готовность использовать его. Поэтому обычных подходов к нераспространению недостаточно. Для борьбы с этой угрозой потребуется использование всех доступных инструментов, включая многостороннюю координацию действий между различными национальными и международными игроками. Не менее важна и национальная правовая база, обеспечивающая основу для предотвращения доступа негосударственных субъектов к материалам, которые могут помочь в разработке химического оружия, и наказания ответственных лиц.

ОЗХО стремится к тому, чтобы химия использовалась для мира, процветания и прогресса. Конвенция предусматривает развитие международного сотрудничества и обмен научной и технологической информацией для мирной химической деятельности. И здесь организация создала широкий спектр программ для дальнейшего развития потенциала.

Сама ОЗХО должна быть центром передового опыта в области химии. Мы планируем расширить и модернизировать существующую лабораторию ОЗХО с тем, чтобы она превратилась в центр химии и технологии. Благодаря этому мы сможем расширить и приобрести новые аналитические и исследовательские возможности, которые будут использоваться в интересах государств — участников нашей организации.

— Возможное использование химического оружия в Сирии в настоящее время широко обсуждается в СМИ. Какой прогресс достигнут в расследовании этих инцидентов? Как вы оцениваете сотрудничество с ООН в этом процессе?

— Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) продолжает изучение всех сообщений о возможном использовании химического оружия в Сирии. Миссия проводит расследования беспристрастно и профессионально, следуя установленным, научно-обоснованным процедурам. В мае 2017 года МУФС представила доклад об использовании иприта в сентябре 2016 года в населенном пункте Марат-Ум-Хауш в провинции Алеппо и еще один доклад в июне 2017 года об использовании зарина в апреле этого года в Хан-Шейхуне. В обоих случаях МУФС подтвердила факт использования химического оружия. Результаты расследований были направлены Совместному механизму ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР), который по поручению Совета Безопасности ООН занимается определением ответственных за эти атаки. ОЗХО поддерживает СМР, предоставляя всю информацию, необходимую для проведения расследований.

— В ходе конференции государств — участников ОЗХО в ноябре должен быть избран новый генеральный директор организации. Как уходящий гендиректор, отвечавший за работу организации в течение почти восьми лет, что бы вы хотели пожелать своему преемнику?

— Работа в качестве генерального директора ОЗХО была для меня большой честью и привилегией. Как организация мы добились огромного прогресса на пути к миру без химического оружия. В знак признания этого ОЗХО в 2013 году была удостоена Нобелевской премии мира.

Когда я занял эту должность в 2010 году, организация столкнулась с вопросами относительно своего будущего и значимости не только на том этапе, когда все химоружие будет уничтожено, но и в более коротком периоде, поскольку деятельность, связанная с ликвидацией отравляющих веществ, в тот момент значительно замедлилась. Я потратил время на то, чтобы провести переориентацию на другие аспекты деятельности ОЗХО, и я полностью уверен, что теперь организация готова успешно решать новые задачи, стоящие после завершения программы уничтожения всего химоружия в мире, и занять достойное место на все более сложной арене международной безопасности. Организация стала более гибкой и надежной, чем когда-либо прежде, для решения стоящих перед ней задач.

Перед новым генеральным директором стоят серьезные испытания, и о некоторых из них я уже упомянул ранее. Но в более широком плане я хотел бы пожелать моему преемнику продолжать выполнять критически важную задачу по соблюдению международных норм против химического оружия.

ОЗХО подтвердила использование такого оружия в Сирийской Арабской Республике, имеются сообщения о его использовании негосударственными субъектами в Ираке, а в Малайзии в настоящее время продолжается рассмотрение судебного дела о предполагаемом использовании ви-икс с целью убийства. Эти сообщения вызывают озабоченность у всех нас. Соблюдение норм имеет решающее значение, поскольку при нарушениях без привлечения к ответственности возникает безнаказанность. Крайне важно также сохранить систему, которая гарантирует выполнение конвенции, поскольку потеря доверия к эффективности или важности механизма неизбежно приведет к деформации всей структуры.

Важным фактором является невыполнение условий конвенции некоторыми государствами, которые остаются за пределами организации. Я продолжаю использовать любую возможность, чтобы подчеркнуть важность присоединения к документу Египта, Израиля, КНДР и Южного Судана.

В конечном счете ОЗХО будет такой организацией, какой ее хотят видеть государства-участники. Тем не менее все они согласны с тем, что прекращение распространения и использования химического оружия кем-либо при каких бы то ни было обстоятельствах остается крайне важной задачей.

Беседовал Виталий Чугин