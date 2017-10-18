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Рогозин: доля военных заказов будет серьезно сокращена в рамках Гособоронзаказа

19.10.2017 ТАСС 401 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Причина в том, что к 2020 году Россия должна выйти на контрольные цифры по переоснащению армии и флота, напомнил вице-премьер РФ

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Гособоронзаказ на 2018-2025 годы "будет не худым", но объем военных заказов будет сокращаться, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на военно-промышленной конференции "Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи".

"Надо иметь ввиду, что перспективная ГПВ будет не худой, а вполне нормальной, солидной программой, которая позволит и дальше планово поддерживать высокий уровень современного вооружения в армии и на флоте, тем не менее портфель военных заказов со стороны государства будет сокращаться", - сказал он.

Рогозин напомнил, что причина такого сокращения вполне логична - к 2020 году Россия должна выйти на контрольные цифры по переоснащению армии и флота. "И так мы идем в принципе даже с некоторым опережением", - заметил он. "Мы видим в Сирии результаты работы нашего ВПК", - подчеркнул Рогозин.

Вице-премьер напомнил, что сейчас "Коллегия ВПК приступает к рассмотрению проекта новой Программы вооружений, а также изучает предложения Минпромторга в части, касающейся параллельной ГПВ программы, которая называется Госпрограмма развития ОПК". Рогозин заверил, что мероприятия, связанные с модернизацией оборонных предприятий и НИИ продолжаются, но созданные заделы производства должны уже сейчас быть ориентированы на выпуск высокотехнологической гражданской продукции. При этом оборонщики должны учитывать имеющиеся мировых технологии (некоторые из них уже запатентованы и доступ к ним может быть ограничен из-за санкций), условия лицензирования и сертификации.
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ

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