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Вьетнамский флот получил головной патрульно-спасательный корабль российского проекта

19.10.2017 bmpd.livejournal.com 116 0
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Как сообщили вьетнамские ресурсы, 15 сентября 2017 года в Хошимине вьетнамское судостроительно-судоремонтное предприятие X51 (Hai Minh Shipbuilding and Repairing Company, находится в подчинени Главного управления оборонной промышленности министерства обороны СРВ) осуществило сдачу ВМС Вьетнама головного патрульно-спасательного судна проекта FC624 (строительный номер FC624-01, бортовой номер "924"). Проект FC624 судна разработан Санкт-Петербургским филиалом АО "МТД Марин Технолоджи Девелопмент Лимитед". Судно вошло в состав 125-й морской бригады 2-го военно-морского округа ВМС Вьетнама.

Построенное на вьетнамском судостроительно-судоремонтном предприятии X51 (Hai Minh Shipbuilding and Repairing Company) по проекту FC624 разработки Санкт-Петербургского филиала АО "МТД Марин Технолоджи Девелопмент Лимитед" для ВМС Вьетнама головное патрульно-спасательное судно с бортовым номером "924". Хошимин, 15.09.2017 (с) thanhnien.vn

Строительство судна велось предприятием Х51 по контракту с ВМС Вьетнама. Спуск на воду был произведен еще 16 июня 2015 года, одна сдача была произведена только в сентябре 2017 года. Предполагается постройка серии единиц этого проекта.

Патрульно-спасательное судно FC624 имеет полное водоизмещение более 700 тонн, длину 63,1 м, ширину 11,9 м, осадку 3,4 м. Двухвальная главаная энергетическая установка в составе двух германских дизельных двигателей MTU общей мощностью 10500 л.с. обеспечивает скорость хода до 25 уз. Дальность плавания экономическим ходом 4200 миль, автономность 15 суток.

Судно FC624 способно работать в условиях волнения до 8-9 баллов и силе ветра до 12 баллов по шкале Бофорта. Судно оснащено оборудованием связи, которое соответствует международному стандарту GMDSS A3, имеет быстроспускаемый спасательный катер в кормовой части и взлетно-посадочную площадку для легкого вертолета. Судно способно разместить 120 спасаемых и оснащено медицинским блоком. В качестве вооружения на судне установлена одна малокалиберная артиллерийская установка.


Построенное на вьетнамском судостроительно-судоремонтном предприятии X51 (Hai Minh Shipbuilding and Repairing Company) по проекту FC624 разработки Санкт-Петербургского филиала АО "МТД Марин Технолоджи Девелопмент Лимитед" для ВМС Вьетнама головное патрульно-спасательное судно с бортовым номером "924". Хошимин, 15.09.2017.
Источник: thanhnien.vn
18.10.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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