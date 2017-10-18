Совместную с NASA окололунную платформу планируется создать в 2024-2026 годах
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Генеральный директор Государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров уточнил, что госкорпорация видит растущий интерес стран Азии и Латинской Америки к тому, чтобы активно участвовать в пилотируемых программах
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Совместная лунная программа с NASA Deep Space Gateway рассчитана на создание окололунной платформы в 2024-2026 годах. Об этом ТАСС сообщил в среду глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
"Программа рассчитана на создание окололунной платформы в 2024-2026 годах. Принципиально мы договорились, что мы работаем совместно - это желание и NASA и Роскосмоса. Также мы открыты для привлечения других стран, не только тех, кто участвует в программе МКС ", - сказал Комаров.
Он уточнил, что Роскосмос видит растущий интерес стран Азии и Латинской Америки к тому, чтобы активно участвовать в пилотируемых программах. "Я думаю, что это проект (Deep Space Gateway - прим. ТАСС), который в ближайшие год-два будет отрабатываться и с точки зрения техники - что туда будет включено и какой будет облик этой станции. В этом проекте будет участвовать широкий круг стран", - сообщил глава госкорпорации.
Проект Deep Space Gateway
О планах по созданию окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств.
Проект лунной орбитальной станции прорабатывался в двух вариантах: на основе двух малых жилых модулей или одного большого. Обе концепции предусматривают, что на станции смогут работать четыре человека. Длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток. Полеты к станции будут проводиться раз в год.
Также рассматриваются два варианта размещения станции: на высокоэллиптической орбите и на низкой орбите высотой около 100 км над поверхностью Луны. Первая может использоваться для запуска кораблей в дальний космос, вторая - для экспедиций на поверхность спутника Земли.
РКК "Энергия" предлагает приступить к созданию окололунной орбитальной платформы в конце 2022 года, а в первой половине 2025 года отправить на нее первый экипаж.
По планам NASA, согласно открытым источникам, первый модуль на окололунную орбиту может быть отправлен в 2023 году. Им станет Power and Propulsion Bus (Электро-двигательный модуль). В 2024-2025 годах к нему будут добавлены два жилых модуля. Запуски модулей предполагается осуществлять с помощью американской ракеты-носителя сверхтяжелого класса SLS, а доставку экипажей - на космическом корабле Orion. Также планируется создание транспортного корабля снабжения.
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18.10.2017
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