Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учение по эвакуации с судов
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Моряк во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Учение по борьбе за живучесть и спасение личного состава с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения прошло в пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
В учениях приняли участие порядка 15 надводных кораблей, в том числе экипажи ракетных кораблей "Татарстан" и "Дагестан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала", а также базовых и рейдовых тральщиков и артиллерийских катеров.
По легенде учения корабль в ходе ведения боевых действий получил многочисленные серьезные повреждения и пробоины. Личный состав выполнил комплекс мероприятий по предотвращению поступления забортной воды. Однако объем поступающей воды привел к затоплению корабля. Командир принял решение по спасению личного состава и отдал команду покинуть аварийный корабль.
"Моряки экипировались в индивидуальные средства спасения и начали покидать корабль. Одновременно на воду были сброшены спасательные плоты, спущена патрульная лодка, которая осуществила контроль и сбор находящихся в воде матросов. Затем экипаж осуществил посадку на спасательные средства", - сообщил Астафьев.
Командиры кораблей, убедившись в выходе всего личного состава, в соответствии с корабельным уставом Военно-морского флота, покидали корабль последними. В ходе учения помимо общей организации покидания корабля моряки отработали навыки экипировки в специальные спасательные гидрокомбинезоны, которые используются в холодное время года.
Уточняется, что учения по эвакуации прошли на всех кораблях, участвующих в учениях.
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18.10.2017
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