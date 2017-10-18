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Индийские военные прибыли во Владивосток на учения "Индра-2017"

19.10.2017 РИА Новости 116 0
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Российский и индийские военнослужащие. Архивное фото
Российский и индийские военнослужащие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Индийские военные прибыли во Владивосток для участия в сухопутной части межвидового российско-индийского учения "Индра-2017", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Сегодня в аэропорт "Кневичи" под Владивостоком прибыла группа командования и военнослужащие Вооруженных сил Индии, которые будут представлять государство в ходе сухопутной составляющей российско-индийского межвидового учения "Индра-2017", - сказал Воскресенский, отметив, что прибыло более 300 военнослужащих тремя гражданскими бортами и двумя самолетами Ил-76 ВВС Индии.

В аэропорту гостей встречали хлебом-солью. После военные из Индии поехали на полигоны для уточнения деталей совместных действий и развертывания штаба руководства.

Отмечается, что 19 октября во Владивосток для участия в морской части учения прибудет отряд кораблей ВМС Индии.

В текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланированы одни учения с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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